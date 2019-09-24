六岁前最该“解锁”的八大技能 别忽略

眼看又要到年底了，相信不少家长正在忙着为孩子的各种早教班续费充钱，不报上两三个课外班都不好意思说自己有孩子。

提前教孩子阅读大量的绘本；提前教孩子拼音、认字、英语、算术，把学习知识当做早教……现如今，不少家长都没有真正了解早教的目的，以为早期教育就是开发孩子的智力，就是要教孩子去提前做小学，甚至中学乃至大学做的事情，这种观念是错误的。

开发智力对孩子的发展来说固然重要，但是决定孩子将来在社会上能走多远的关键因素是他的品性，孩子能以健康的心态、愉悦的情绪、合作的精神参与到将来的社会生活中去，以及拥有一定的动手能力和良好的语言表达，比优秀的成绩更重要。

我们不能只关注孩子今天学了什么，而是要想着今天教的这些东西，在10年后、20年后、30年后、50年后，甚至70年后对孩子们的生活有没有影响。因此，本着终身可持续发展的目的，幼儿教育应该在培养个性品质上多下功夫。以下8个技能你帮娃“解锁”了没？

壹 发展基本的生存能力

生存能力包括吃、喝、拉、撒、睡、穿、梳、戴、抹、卫生、劳动、整理共12个方面，缺一不可。生活当中，有些孩子就是缺少这种基本的生存能力。

我在北京师范大学实验小学工作的时候，遇到这样的情况，有家长问：“校长，怎么回事啊？孩子早上带过来的水，到现在一口都没喝，你们小学不教孩子喝水吗？”

各位家长，你们家孩子到6岁才开始学喝水吗？后来，我通过观察发现，孩子不会喝水是因为家长没教对。一个人在什么时候需要喝水，渴了喝？不对。渴了才喝，饿了才吃，憋了才排，累了才歇，困了才睡，胖了才减，病了才去看，这7种状态下，身体已经透支了，身体的细胞已经受到损伤。所以，作为家长必须要教孩子及时补水。如果到了幼儿园大班还没有教会孩子主动喝水，等到上小学，老师是不会组织孩子们统一喝水的。

再以“抹”为例，“抹”就是抹香香。冬天和春天的时候，尤其在北方，皮肤一定要抹一点防护性的东西，否则风一吹，就会皲裂。所以，我们一定要教孩子做好自己的防护。

贰 形成良好的生活习惯

习惯一旦形成，想改变是非常难的事。大量的心理学研究告诉我们：一个孩子在幼儿园的生活习惯，一定会在他上学之后向学习习惯迁移，就是说，如果在幼儿园时，他的生活习惯一塌糊涂，就不要指望将来学习习惯会好。

习惯陪伴孩子一生，好习惯，是孩子终身受之不尽的财富；坏习惯，是孩子一辈子也还不完的债。

泰戈尔曾说过，播种习惯，收获人生；李嘉诚说，播种习惯，成就事业。一定要在孩子6岁之前，帮他养成良好的生活习惯。

叁 建立自尊和自信

美国心理学家埃里克森关于社会心理学的研究告诉我们，人的一生在每个不同的时期都有一对矛盾。而在4到6岁，孩子处于幼儿园阶段的时候，这对矛盾是主动和内疚之间的矛盾。

如果孩子各方面发展得好，他就会主动地、积极地去参与活动；发展得不好，他就会内疚退缩，对任何事物都是一种规避的态度。如何在这段关键期激发孩子的主动性？

方法其实很简单，就是在这段时期里，家长和老师们要多给孩子一些鼓励。

有自信的孩子，要面子，有自尊，无须扬鞭自奋蹄。有些事不用家长管，他就会主动积极地去做，这样的孩子自强，而一个自强的孩子将来才能自立。

有自信的孩子，将来在生活当中遇到再多的挫折与困难，他内心里面都很坚强，他有幸福感，生命有质量；没有自信的孩子，爸爸妈妈留给他的财产再多也没有力量，他内心里面太软弱了，生命没有质量。

肆 学会与人合作、和谐相处

现在很多家长都是独生子女。两个独生子女在一起，又生下一个独生子女。孩子在家里没有同伴相处，没有这种经验的迁移，他会因此缺失很多东西。学会如何跟同辈相处，是送孩子去上幼儿园的一个很重要的原因。在幼儿园里，孩子慢慢地学会过集体生活，学会与人相处。

我们家熙熙上幼儿园的时候，还没有面巾纸，大家都是用手绢，但是我们每天都让孩子带那种卷着的手纸去学校。

我们会告诉她：哪个小朋友需要的时候，你拿出来给他或者帮他用掉，这样我们会很高兴。哪个小朋友流鼻涕或者流汗了，哪个小朋友流泪了或者流血了，你就拿点纸过去，帮他擦一擦。

尤其是有小朋友哭了，你要做的事情就是用纸帮他把眼泪擦干净，然后抱着他，手拍拍他的后背，在他耳边轻轻地说：我知道你现在心里很难受，我能理解，我们一起来想办法好吗？

这是我教孩子的，打小她就这么去做。她是幼儿园中途插班进去的，但后来，她能交到很多好朋友。所以，有些事，我们要去教孩子才行。

伍 培育正确的价值观

为了孩子终身可持续发展，我们要帮助孩子培养普适的价值观。就是尽量让孩子去认可，大家共同认可的东西，让他的价值观和别人的差不多，他才有可能被别人接纳。

家长们可能没有关注到这个问题，有的小孩之所以孤独、没有玩伴，被同伴边缘化，很多情况下是因为他的价值观跟别人不同。

陆 培养热爱生活中艺术美的积极情感

让孩子知道爱美是一种境界。虽然孩子自己看不到头上戴着的花或者漂亮的发卡，但她心中有个漂亮的发卡。从心理健康角度来说，这样孩子绝不会得抑郁症，因为她心里有幸福感。女为悦己者容，给别人营造一个好看的氛围，这是一种境界。

从心理健康的角度来看，一个人懂得每天为自己花点时间，说明他不刻薄，对自己宽容，他明白生活的品位，有情调，这是从小一点一点培养出来的。

我们经常会看到有些人长得非常好看，但是缺少气质，这不是有钱买各种装饰品戴在身上，就能弥补的。而有些人长相平平，但气质出众，我们能从他的身上感受到品位和生活质量。

除了要引领孩子去追求视觉美，还应当鼓励他们追求听觉上的享受，懂得欣赏优美的旋律、悦耳的节奏等等。在体验美的同时创造美，从小做起，他将来的生活才会有品位，有质量，每天都生活在一种情调和意境当中。

一个人的审美很难培养的，作为家长，我们要努力地、积极地去帮助孩子培养。

柒 培养体育兴趣

让孩子学习简单保健卫生常识，教他们懂得关注自身的健康，加强体育锻炼。健康的体魄会让孩子一生受益。

捌 发展认知能力

认知包括激发孩子好奇探索、乐于学习的动机，丰富个性化创造力和想象力，以及培养发现和解决问题的能力。

《幼儿园教育指导纲要》中提出促进孩子发展的五大领域：健康、语言、社会、科学、艺术。真正符合国家规范的幼儿园，务必是沿着这五大领域来开展教育、教学活动。

早期教育应当立足长远，避免急功近利。正如《幼儿园教育指导纲要》里面所说的：保育与教育相结合，促进孩子感官和运动能力发展，形成和发展语言；养成良好的生活习惯，培养学习兴趣和良好的学习品质，了解社会规则，促进身体和人格健康发展。

文/钱志亮（北京师范大学）