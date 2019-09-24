国家医保局：推进医疗电子票据使用

23日，国家医保局发布《关于加强医疗保障系统行风建设的通知》。通知指出，将全面梳理医疗保障政务服务事项清单，精简证明材料。到2020年，实现市（地）域范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。同时，推进医疗电子票据的使用，逐步实现手工（零星）医疗费用报销网上办理。

通知表示，要全面梳理清理政务服务事项。各级医疗保障部门要根据法律法规规定，结合编制权力清单、规范政务服务行为等相关工作，对本辖区内医疗保障政务服务事项进行全面梳理，严格按照“放管服”要求进行优化精简，制定本地区医疗保障政务服务事项清单，并报上一级医疗保障部门备案。各省（自治区、直辖市，以下简称省）最终形成全省政务服务事项清单，并明确省、市、县三级办理层级。

减少证明材料和手续。对办理政务服务事项所需证明材料和手续进行全面清理，从源头上彻底清除无谓证明。可通过部门内部、系统内部或与其他部门信息共享获取相关信息的，不得要求办理人提供证明材料。法律行政法规设定的证明事项按法律行政法规的要求办理；规章和规范性文件设定的证明事项，对可直接取消的，要作出决定，立即停止执行；对应当取消但立即取消存在困难的，应充分论证，广泛征求社会公众和各界意见,并明确该事项取消期限。

同时，各级医疗保障部门要进一步优化经办流程，通过整合服务环节、压缩办理时间等措施，为服务对象提供高效、便捷的医疗保障服务。对所有政务服务事项都要逐项编制办事指南，列明设定依据、受理条件、办事材料、办理流程、办理时限、办理地点、咨询方式、监督投诉方式等内容，细化到每个环节，并利用多种渠道向社会公开。

此外，加快全国统一的医疗保障信息系统建设，积极推进“互联网+医保”，将医疗保障各项政务服务事项推送到互联网端和移动终端，实现“网上办”、“掌上办”。推进线上线下深度融合，推动政务服务整体联动、全流程在线，做到线上线下一套服务标准、一个办理平台，实现“聚合办”。积极推广预约服务、延时服务、上门服务、应急服务，畅通优先服务绿色通道。积极推进流动就业人员基本医疗保险关系转移接续网上办理。拓宽异地就医备案渠道，提高异地就医直接结算率。推进医疗电子票据的使用，逐步实现手工（零星）医疗费用报销网上办理。

文/本报记者 解丽