康复医疗或迎爆发式增长 优质医疗提供者将受益

随着广大群众健康意识的提高和老龄社会的临近，社会对健康医疗服务的需求凸显，并呈现需求日益多元化的趋势。而作为20世纪中期才发展起来的康复医疗，也成为医疗行业中一个突出的增长点。

康复医疗是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科，是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。尽管我国的康复医学发展起步较晚，但随着健康中国战略的加速推进，康复医疗行业如今早已成为医疗体系升级的重要一环。在完善医疗服务、提升患者就医体验的过程中，康复医疗越来越成为决定患者回归健康生活的推动因素。

据了解，当前中国康复医疗机构行业市场规模整体较小，但发展潜力巨大。数据显示，2017年，中国的康复医院机构数量也仅有546家，在专科医院中占比仅7.7%。中国的康复医院机构数量有着较大的缺口。研究报告预计，未来5年，中国康复医院的机构数量仍将保持7.2%的年复合增长率快速增长。

从政策方面，日前发布的《关于深入推进医养结合发展的若干意见》以及相关政策都显示，国家对社会办医养结合机构支持力度不断加大，这也使得康复医疗行业发展不断加速，未来前景可期。

而在背景下，一批具有创新思维的非公医疗机构，通过差异化的运营模式，走出了创新发展路线。上海永慈康复医院（以下简称“永慈”）就是这样一家以康复医疗为方向的医疗结构，这也是海尔在医疗服务领域孵化的首家医院。

兼顾治疗与恢复的重症康复实践

数据显示，康复医疗需求主要来自三方面人群，即老年人群、残疾人群与慢病患者人群。我国每年约有超过700万残疾人得到不同程度的康复治疗，相较于全国接近8500万残疾总人口，占比10%不到。受制于康复意识不足，康复教育的缺失，我国潜在存量康复需求未能得到充分释放，未来随着相关配套机构与政策的到位，有望得到进一步挖潜。

据了解，作为一家主打康复医疗的医院，永慈在康复领域持续深耕，在康复尤其能体现其差异化所在。在传统医疗模式下，恢复性康复作为术后康复的主要手段，在三甲医院难以保证完全的治疗效果。再加上当下医疗资源紧张等诸多原因，康复医疗存在较大缺口。

除此之外，在疾病治疗过程中的突发并发症等病因，更是提高了对康复医疗的需求。为此，永慈的做法是通过治疗性康复和恢复训练式康复等相结合的方式优化患者就医体验。随着与患者健康相关的急救、治疗等环节被纳入其中，永慈形成了针对患者生命健康全流程关怀的康复医疗体系。

据了解，更早的介入康复过程也是永慈的差异化特色之一。早期康复介入，康复治疗进入ICU，不仅可以提升患者的体验，让患者更快的走出ICU，而且还节省了患者的医疗费用。

物联网技术助力医疗服务创新

相关专家指出，由于人类寿命延长和生命质量提高，有赖于医学科学和技术整体水平之长进，所以人类对高新技术应用则有更多期盼。人类希望应用最新前沿技术对“疑难杂症”、对生活方式疾病、对中老年病、对影响人生活质量之骨关节病、精神心理疾病，以及亚健康状态防治等等，能提供更多实用之康复手段和解决办法。

而据介绍，永慈服务患者的另一大特色是积极融入物联网科技应用。通过技术创新，患者将感受到前所未有的被关爱的体验。以永慈的治疗性康复为例，从急救阶段便开始切入康复治疗，医护人员依靠先进的物联网技术应用，为患者提供全天候不间断的医疗服务。

院方介绍表示，通过融入物联网技术，永慈实现了诸如呼吸机等设备的联网化，使得医护人员能够与患者进行24小时零距离交互。通过打造智慧病房，实现从病床床垫到所有设施互联互通，患者健康指标实时可见。

而借助线上的信息化平台，永慈的医疗专家无论身在何处，患者的病情等状态都可在线查看。当患者体征出现紧急情况，与患者相连的监测设备便迅速将信息发送至线上，医护人员可通过医院显示设备或手机APP第一时间接到“报警”提示。

医患合一聚焦患者体验

据介绍，在永慈创新的医疗服务背后，是被称为“医患合一”的差异化模式。多年前，海尔首创了“人单合一”模式，其核心是强调用户体验，让员工在创造用户价值的过程中实现自我价值提升。据了解，为了提升患者体验，永慈与多家三甲医院进行合作，目前已链接38家医院，形成了院内小微和院外专家两大生态资源，打造了跨园区的MDT平台。

而医患合一则可视为人单合一在医疗领域的跨界复制，其聚焦于患者体验，将医护人员转变为医疗创客，围绕患者需求不断输出高质量服务。一个最鲜明的体现，就是在服务患者过程中，从专家医生、护士、护工到心理医生、营养师，所有人都直接面对患者，与患者及家属彼此互通。同时，借助物联网科技应用，所有医务人员共享患者病情信息，对患者的治疗、恢复保持同步介入。

据前瞻产业研究院发布报告显示，2017年，我国康复医疗市场规模约380亿元。在社会老龄化加剧下，康复医疗市场需求持续释放，必须有足够的康复资源来满足。正因此，康复医疗或成为医疗领域的下一个风口，市场爆发在即。康复医疗的兴起，也将令康复医院获益，迎来历史性发展机遇。