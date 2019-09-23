国家卫健委：无偿献血者临床用血费用可“一站式”直接减免

人民网北京9月23日电 近日，国家卫生健康委于官网发布《关于开展无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》（以下简称“通知”）显示，近期浙江省开展无偿献血者及其亲属省内用血费用医疗机构直接减免工作，实现“用血服务不用跑”，取得良好社会反响。为进一步建立“让信息多跑路，让群众少跑腿”的便民服务体系，切实为无偿献血者提供优质服务，经商财政部，决定在全国范围开展无偿献血者及其亲属省内用血费用医疗机构直接减免工作。

通知提出，全面实现省内血站与用血医疗机构无偿献血者信息互联互通，使医疗机构在费用结算过程中可获取患者及其亲属无偿献血信息，简化手续、精简材料，实行“一个窗口受理、一次性告知、一站式服务”，实现无偿献血者及其亲属省内就医时用血费用出院直接减免，形成“医院直免为主、网上申请减免为辅”的血费减免服务新模式。

通知强调，要建立省级无偿献血者数据库、用血减免数据库，打通各地市、血站与医疗机构间信息屏障，形成统一的用血减免申请、查询、操作系统，构建省级用血费用减免平台；梳理简化用血减免流程，将关口前移至医疗机构。形成“医院直免为主、APP等减免为辅”的新模式，实现用血费用减免“零跑腿”；会同财政部门制订统一的无偿献血者及其家属血费直免规则和医院财务血费直免结算规则，形成全省统一的减免标准，打通地市间、血站间和医院间的结算壁垒，实现跨地市减免；打破信息孤岛，实现数据共享，协调财政、社保等部门，精简证明材料，没有法律法规依据的证明事项一律取消，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，最大程度方便献血者。

通知要求各级卫生健康行政部门要高度重视，牢固树立群众观点和群众意识，发挥牵头作用，积极协调有关部门研究解决用血费用直免工作的困难和问题，制订时间表、路线图，组织督促辖区内血站和医疗机构按计划推进，确保按期完成工作任务；要求各级血站要按照卫生健康行政部门的统一部署，加快建设血液管理信息系统；要求各用血医疗机构要进一步提升为无偿献血者服务的意识和能力，在卫生健康行政部门的统一部署下，根据实际会同当地血站制订工作方案，按时完成信息系统改造等用血费用直免准备工作；加强人员培训，提高服务意识；主动开展“用血直免”宣传，努力为每一位需要直免服务的献血者及其亲属提供医院用血直免服务；要求根据各省（区、市）血液管理信息系统建设情况，较发达省市应当在2020年1月底前实现，其他省份（除西藏、新疆外）在2020年8月30日前全面实现。（董童 实习生赵丰）