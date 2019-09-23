《中国健康经济白皮书2019》课题正式启动

9月22日，《中国健康经济白皮书2019》课题启动暨健康中国与健康产业发展研讨会在京举行。

国家卫健委规划司司长毛群安在开幕辞中指出，健康中国的架构和行动必然会带动健康发展，而健康产业的发展又毫无疑问会极大推动健康中国战略和健康中国行动的落实。

国家科技部原副部长、党组成员吴忠泽指出，当前科学技术对于经济社会各个领域，包括健康领域的渗透性、扩散性越来越强。卫生与健康领域作为各种科学技术创新、交叉融合的一个行业，面临着难得的发展机遇和挑战。

中国工程院院士俞梦孙在主题演讲中表示，要做到“从以治病为中心、到以人民健康为中心”，重点要放在如何解决慢性病问题。要提倡规模化的、有序性地输入。

作为参与推动健康产业发展的企业，无限极（中国）有限公司技术法规总监许洪民表示，无限极在健康行业深耕多年并以实际行动助力健康产业的发展。在持续稳健发展的同时，围绕《健康中国行动（2019-2030年）》做了大量的实践。

和也健康科技有限公司董事长方志财表示，在科技创新与产品结合方面，和也健康科技作出了许多探索。目前和也已经有了330多项专利，其中87项是发明专利。同时，在国内外专业期刊也发表了两千多篇相关学术文章。

会议同时举行了对首批专家组顾问的受聘仪式以及首批课题调研单位授牌仪式。