金龙鱼1:1:1奥运健康品质 助力人民广场舞闪耀璀璨泉城

9月18日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛济南站在济南万达广场揭开序幕。

济南位于历史悠久、人才辈出的齐鲁大地，北跨黄河，南依泰山，城内百泉争涌，风景秀丽，因此又称“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。在泉水滋润下的济南人更是爽朗大方，热情好客,活力十足。好山好水好风景的济南自然不乏活力多姿的广场舞舞者，在人民广场舞大赛济南站的比赛中，她们将翩翩起舞一展泉城风采。

人民广场舞大赛济南站吸引了近百支队伍前来参赛，初赛共计三天，分为规定舞表演以及自选舞表演两个阶段，最后由评委打分择优进入决赛。比赛还未开始济南人的积极和热情劲就把整个赛场的气氛点燃。参赛选手们积极排练力争献上最完美无暇的表演，观众们站满了整个广场，现场显得十分热闹，将比赛的气氛烘托的相当融洽。赛场上，舞者们神采奕奕，舞姿优美，舞种变化多端，可谓百花齐放展风采，一曲好舞现活力。一百多支舞队风格迥异，各有千秋，各民族舞蹈齐聚广场舞大赛济南站，表演形式让人眼花缭乱，舞步身段更是姿态万千、引人入胜，为我们献上了一场场让人赞不绝口的舞蹈秀。

传颂艰苦卓绝、永垂不朽的长征精神

活灵活现身姿优美的秧歌舞

恰逢新中国成立70周年来临之际，许多舞队借此机会表达对祖国的祝愿与热爱，有一支舞队令人印象深刻，她们身着旗袍，撑一把油纸伞，动作轻柔曼妙，婉转低吟，似在轻诉对祖国的情思与祝福，歌颂祖国70年的丰功伟绩。现场还有活力十足、动作急促的健身操表演一展中老年人风采；造型优美、舞步轻快的藏族、朝鲜族的手鼓舞等少数民族舞蹈令人耳目一新，十分受欢迎。山东作为秧歌的四大发源地之一，赛场上秧歌舞的表演自然是必不可少的，有的借秧歌表达爱国之情，有的歌颂长征精神，有的传递着山东的人文风情，展现了山东人民热情质朴、实在大方的性格特点。

柔情似水、生动灵活的朝鲜鼓舞

在接触广场舞之前，宫阿姨的退休生活并不顺心如意，每天只有做饭、做家务这些乏善可陈的事情，工作时的活力一下子悄无踪影。通过坚持广场舞这项运动让她找到了生活的乐趣，退休生活也变得滋滋有味。广场舞让她收获了快乐与健康的体魄，更带给她积极向上的精神力量，帮助她发挥余热找到人生价值。

拥军爱军致敬最可爱的人

美食烹饪区

趣味投篮区

各地区的饮食习惯各有不同，济南人的饮食口味稍稍偏重，所以在烹饪美食的过程中对食用油的使用非常考究，烹饪方式偏爱煎炸爆炒，各类肉食以及面点更是餐桌上的重头戏，这样的饮食习惯更需要高品质的食用油来呵护饮食健康，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自然是家家户户厨房里必不可少的一道“法宝”。金龙鱼黄金比例调和油致力于让“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心，为“全民健身”营造良好的舆论氛围的同时，也为国民搭建了一个吃动均衡的深度互动的交流平台！让人们吃得放心，动得舒心。

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！

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