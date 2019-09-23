第三届中医药文化大会在邢台内丘举办

9月21日至9月23日，第三届中医药文化大会在河北邢台内丘县召开。本次大会由中华中医药学会、世界中医药学联合会、中国中医药协会等单位联合主办。来自全国各地的中医药大学、医院及国内外大健康领域企业代表等约1000人参加会议。另外有来自美国、英国、澳大利亚、西班牙、希腊、瑞典等20余国家的海外专家、学者和生物医药界代表与会。

（第三届中医药文化大会会议现场）

原卫生部副部长、国家中医药管理局原局长佘靖在大会开幕式上致辞表示，本次大会是讲好中医故事、赋予中医药文化新的时代内涵的实践活动，是不忘初心、继往开来、坚守文化自信的积极行动，是中医药界与社会各界同心协力打造促进中医药创新发展、交流合作平台的有益探索，是助力“一带一路”建设、推动服务贸易发展、推动中医药走向世界的桥梁纽带。坚持中医药文化传承，要守住根脉，提高自信心，不断融合创新，要有包容的心态和开阔的视野，不断加强与现代医药文化的交流，发挥各自优势，共同为保障民族健康服务。

邢台市委副书记、市长董晓宇表示，邢台具备发展中医药产业得天独厚的条件。中共十八大以来，邢台市委市政府认真落实关于中医药发展的重要指示，大力推进健康中国战略，建立起县县有中医院、村村能看中医的中医药服务体系，中医药产业形成了集种植、科研、生产、销售、医疗、养老为一体的全产业链条。

董晓宇介绍，内丘县是医族扁鹊的行医圣地，拥有悠久的中医药文化传统。本次中医药文化大会展示中医药发展最新成果，深化中医药合作交流，传承中医药文化，是中医药事业发展史上的一件大事、好事和喜事。邢台市未来将实施中医药跨越提升五大工程，为中国中医药高质量发展提供坚实的要素保障和环境支撑。

中医药文化大会执行主席刘峻杰宣读大会宣言。宣言倡议：以中医药文化大会主办单位、协办单位、参与单位以及社会各界人士响应“健康中国”战略，《健康中国行动2019-2030》和世界卫生组织提出的全民健康覆盖目标，发挥中医药文化引领作用，动员社会力量，促进中医药事业与大健康产业发展，为促进人类健康，实现人人享有健康的美好愿景作出贡献。

会议期间举行了“两院院士、国医大师主旨报告会”“中医药大健康成果展”等主题讲座和活动，并安排了系列平行论坛，多角度研讨中医药文化和中医药发展相关重大议题。

值得注意的是，本次大会还促成了国外先进的超灵敏质量检测技术QCM（石英晶体微天平）落地中国重庆，这项技术有利于促进中医药标准化进程。另外，多个中医药产业项目也在大会上签约落地河北邢台。大会同期还与中国社会科学院城乡规划研究院联合发布成立了中医药健康产业规划研究中心。（付星凯）