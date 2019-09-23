专家齐聚 开出融合乡村振兴与大健康产业发展的“奉节处方”

9月21日，为实施“乡村振兴战略”和“健康中国战略”，探讨新时代乡村振兴与大健康产业融合发展的实现路径，首届乡村振兴与大健康产业融合发展国际论坛在重庆奉节举行。来自国内外的专家学者围绕大健康产业在乡村振兴中的重要作用、市场拓展等问题进行探讨。

奉节县委书记杨树海表示，奉节坚持全域旅游统领、生态产业支撑、新型城镇承载、区域中心带动，致力于打造长江经济带上的绿色生态强县和区域性功能中心，走出了一条生态优先、绿色发展的“弃煤启美”蝶变之路。而乡村振兴与大健康产业的融合，有利于全民健康带动全面小康，在奉节，实现乡村振兴与大健康产业融合发展的美好未来。奉节县着力促进乡村振兴和大健康产业融合发展，是推动长江经济带绿色发展的具体行动，是促进产业兴旺巩固提升脱贫攻坚成果的有效举措，有利于奉节传播新理念、启迪新思维、开启新路径、促成新合作，推动奉节高质量发展、创造高品质生活。

对乡村振兴的战略发展，中国科学院人口与劳动经济研究所党委书记钱伟给予阐释，他表示，乡村振兴战略和健康中国战略是党的十九大作出的两个重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的重大历史任务。产业兴旺、生态宜居是乡村振兴战略的总要求。

钱伟强调，加快大健康产业融合发展是推进乡村振兴战略、推动经济转型发展的重要抓手。人民健康是民族昌盛、国家富强的重要标志。面对人民群众日益增长的健康需求，加快大健康产业发展是提高经济发展质量的现实选择，代表了中国经济发展的新方向，代表了绿色生产方式的主流。奉节历史文化底蕴深厚，人文和自然资源独特，具备发展大健康产业的良好基础和优势条件。希望能借此论坛为奉节的乡村振兴和大健康产业提供智力支持。希望各位与会嘉宾广泛交流经验，集思广益，共同为乡村振兴和大健康产业融合发展出谋划策，为奉节的发展再创辉煌贡献一份力量。

奉节县委书记杨树海则表示，人人健康，是时代的呼唤，更是百姓的期盼。乡村振兴与大健康产业融合发展，有无限的想象空间和发展前景。真诚希望全体与会嘉宾和专家对奉节发展多加指导、多予帮助，帮奉节把脉开方、牵线搭桥。希望各位嘉宾在本次论坛中各抒己见、畅所欲言，碰撞思想、达成共识，共襄乡村振兴与大健康产业融合发展的美好未来。

中国人保健康原党委书记、总裁宋福兴对保险业在支持大健康产业融合发展中的作用给予讲解，他表示，在国家重大利好政策引领下，我国医疗健康产业发展空间广阔，应发挥健康保险支付方的作用，共建共享大健康生态圈。健康保险公司要不断探索创新，积极服务健康中国建设。以健康保险资金为纽带，打造产业融资平台，共享发展红利，推动政府完善健康国民政策，进一步优化发展环境。

北京正气和健康科技公司董事长、清华大学中医药跨界工程顾问、航天五院研究员韩治钢表示，根据预测，到2020年我国医疗健康产业有望达到8万亿元，2030年将达到16万亿元，发展空间巨大。

他建议地方政府抢抓产业“风口”，加大支持力度，进一步优化发展环境：一是加强医疗健康产业的基础建设;二是建立统一的服务规范和技术标准，出台制定税收优惠、用地等支持政策，推动健康产业发展;三是开发高端医疗、康复疗养、医养结合等系列产品，打造健康旅游产业基地，满足广大人民群众不断增长的健康需求。

在论坛上，奉节还引入中药材饮片加工、草堂猕猴桃基地、奶牛养殖场、智能化蚕桑等项目落户。这些项目的落地不仅能有效放大奉节生态发展和绿色经济延伸产业链条和优化产业结构，还能运用智能化手段更好带动产业综合效益，提升生产效能。其中，中药饮片加工项目在长安乡流转土地1500亩发展中药材种植基地和中药材精加工车间，预计年加工中药材3000吨;而智能化蚕桑养殖项目将通过智能化控制设备，实现全自动添桑、除沙、上簇、采茧，和传统养蚕相比提高生产效率5倍，蚕茧优质率提高25%，养蚕收益提高50%。

会上，奉节首批高端人才智库“夔智库”正式成立，中国城市建设研究院有限公司世界遗产保护发展中心主任、博士、研究员张同升，中国环境科学研究院研究员、博士刘军会，深圳君如资产管理顾问有限公司、深圳市君如私募管理基金机构部总经理熊行等行业领域的22位代表，组成第一批“智囊团”。

会后与会嘉宾还前往龙桥乡蜀鄂村、兴隆镇六垭村调研走访，深入考察竹轩农业田园综合体、卡麂坪乡村旅游项目的具体发展模式。（李轶群）