添加剂丙二醇到底是个啥？

“好吃不上火”的港荣蒸蛋糕真“火”了。因被查出丙二醇含量超标，港荣蒸蛋糕登上了微博热搜。广东省市场监督管理局近日发布了一则食品抽检报告，报告称10批次样品不合格，其中就包括港荣蒸蛋糕。有报道称，丙二醇属于低毒类，长期过量食用可能有引起肾脏障碍的危险。

丙二醇是什么物质？为什么蛋糕里需要添加丙二醇？长期食用该物质真会引起肾脏疾病吗？记者为此咨询了相关专家。

广泛用于食品、医药和化妆品中

“丙二醇是一种食品添加剂，可起到乳化、稳定、凝固作用。”科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯介绍说。

丙二醇属于有机化合物，通常是略有甜味、无臭、无色透明的油状液体，吸湿，并易于与水、丙酮、氯仿混合。其黏性和吸湿性好，广泛应用于食品、医药和化妆品工业中。

在食品工业中，丙二醇主要用作食品乳化剂，且是调味品和色素的优良溶剂。在医药工业中，丙二醇常用于制造各类软膏、油膏的溶剂、软化剂等。此外，丙二醇也用作化妆品的溶剂和软化剂。

《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定，丙二醇的功能为稳定剂和凝固剂、抗结剂、增稠剂等，糕点中丙二醇的最大使用量为3克/千克。国际食品添加剂联合专家组制定的丙二醇安全标准是：每天每千克体重的摄入量不超过25毫克。

生产须遵守国家相关标准

“在我国，引起肾衰竭最常见的病因中，排在第一位的是肾炎，第二位是糖尿病，接下来是肾结石、高血压，还有一种是药物性肾损害，包括中药、保健品造成的肾损害。”中山大学附属第六医院肾内二科主任张益民表示。

《卫生研究》是由卫生部主管、中国疾病预防控制中心主办的学报性中国自然科学核心期刊。2007年3月，其刊发过复旦大学公共卫生学院的一项关于丙二醇毒性研究成果。该科研团队针对丙二醇的3种不同结构，设计了低、中、大剂量3种方案进行毒性试验，以此研究丙二醇到底会损伤哪些器官组织。研究结果表明，无论是那一种结构的丙二醇，都没有引起明显的肾脏病理改变。

“到目前为止，丙二醇引起肾损伤的结论并没有得到过证实，也没暴发过大型的群体事件，更没在基础研究上得到过肯定的证据。”张益民说，作为食品添加剂，丙二醇的安全性已通过美国FDA认证，它是多种药物、食物的载体。

一位资深的食品行业专家也持相同观点。“关于丙二醇的毒性问题，目前大部分报道都提到造成动物肾脏的损害。如果以动物毒理实验的剂量数据推算到人体100倍安全系数来看，一位60千克体重的成年人，每天食用12克丙二醇才可能引起中毒。按此计算，每天需要吃4千克丙二醇含量合格的蛋糕。”他强调，“虽是低毒，不必谈丙二醇色变，但食品厂家也必须遵守国家相关标准使用。”

国际食品添加剂联合专家组（JECFA）制定了丙二醇的安全标准：每天每公斤体重的摄入量不超过25毫克。按照体重60公斤计算，相当于每天摄入量不超过1.5克，天天吃也没有问题。因此，对于符合国标的糕点（使用量不超过3克/公斤），每天吃一斤可保持丙二醇摄入量在安全范围内。

张益民指出，丙二醇还是一种生糖物质，在畜牧业中，它是作为一种营养成分被添加在饲料中，用于避免奶牛因脂肪代谢异常导致的酮症酸中毒，还可以提高牛奶的产量。“曾有奶牛大量食入丙二醇出现不良反应的报告，主要是中枢神经系统症状，表现为精神、行为异常，也有丙二醇诱发癫痫的报道，但是没有肾脏损害的证据。这些奶牛的不良反应，也是在大剂量使用下才引起的。”

科普作家、食品工程博士云无心撰文指出，人吃下丙二醇之后，大约有45%会经过肾原封不动地排出体外，其余的则在体内代谢为乳酸。如果食用量过大，产生的乳酸不能及时排出，就会在血液和肾脏累积，从而导致中毒。中毒主要影响神经系统，比如呼吸变缓、心率降低、失去意识等。不过对于肝肾功能正常的人来说，丙二醇的代谢和排出都很迅速，这种程度的中毒几乎不会出现。不过，如果肝或者肾存在功能障碍，丙二醇的代谢和排出途径就可能受阻，也就可能使得丙二醇或者乳酸累积，从而出现中毒症状。他还表示，有一小部分人可能对丙二醇过敏，也应该警惕丙二醇。