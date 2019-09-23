看屏幕揉眼睛，当心眼睛变小

随着年龄增长，很多女性感觉自己眼睛变小了，这可能是真的。有报告指出，人在25岁以后眼睛就逐渐变小，15年后眼睛变小约20%。日本综合类网站“活力门”介绍，日常生活中一些不经意行为会让眼皮松弛，逐渐让眼睛变小。

1.长时间看电脑和手机。电脑屏幕和智能手机发出的蓝光会对视网膜造成损害。眼睛长时间暴露在蓝光下，就会引起眼疲劳，使揉眼睛和触摸眼睛的次数增多，导致眼周肌肉僵硬，血液循环变差，眼睑容易浮肿、下垂，眼睛就变小了。

2.爱揉眼睛或经常触摸眼睛。生活中有些人喜欢揉眼睛，亦或是患有花粉症，有的人还有用拔毛器修理眉毛等习惯，都会增加接触眼睛的频次。即使是1天触摸眼睛几次，随着年龄增长，也会累积成相当多的次数。眼睑是由穆勒氏肌控制着开闭功能，如果频繁擦眼或触碰眼睛，穆勒氏肌受损变得松弛，就不能很好地支撑眼睑，继而眼睑下垂，眼睛就变小了。

3.眼睛四周干燥。眼睛的周围皮肤比脸颊薄，较为敏感，用毛巾或手绢擦一擦就会干燥，易受损，肌肤本身的弹性也会失去。这种情况下，眼睛就容易变小。

4.骨盆歪斜和姿势不好。很少有人会把骨盆歪斜、姿势不好与眼睑松弛联系在一起。但实际上，这样做会造成脖子或脸部歪斜，继而导致脸部肌肉松弛，肌肉附着方式发生变化。这一症状通过眼睑表现出来，就是眼睛变小。（明文）