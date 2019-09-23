热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

血钙低也会伤眼

中国医科大学航空总医院眼科主任  辛志坤

2019年09月23日08:21 来源：人民网-生命时报

　　白内障的种类多种多样，有先天性的、年龄相关性的、代谢性的以及外伤性的，今天向大家介绍一种特殊类型的白内障。它就是手足搐搦（nuò）性白内障，属于代谢性白内障的一种。

　　它是由于血清钙过低所引起的白内障，又称为低钙性白内障，典型症状有手足搐搦、骨质软化和白内障。该病原因包括：先天性甲状旁腺功能不足、甲状腺切除时切了甲状旁腺、营养障碍等，导致血清钙过低。低钙增加了晶状体囊膜渗透性，从而影响晶状体代谢，导致了白内障的发生发展。

　　有甲状腺手术史或营养障碍史、血钙过低、血磷升高者全身和眼部有以上表现可有助于诊断此病。临床中医生往往做如下处理：首先给予足量的维生素A、D及钙剂；注意低磷饮食；必要时给予甲状旁腺制剂；遇到明显影响视力的白内障可手术摘除，置换人工晶体，术前应纠正低血钙。

　　这种白内障是由于血清钙过低所引起的，故保证血清钙在正常水平是预防该疾病发生发展的重要途径。例如婴幼儿软骨病或孕期、哺乳期缺钙的妇女等好发人群需要增加富含钙成分的食物摄入，甲状旁腺摘除的患者可在医生的指导下规范化使用甲状旁腺制剂，定期至医院复查，确保血清钙在正常水平。▲

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn