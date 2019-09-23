热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

健康中国 你我同行

2019年09月23日08:06 来源：人民网－人民日报

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。70年来，我国卫生与健康事业发生了翻天覆地的变化。党的十八大以来，医疗卫生服务体系日益健全，全民健身运动蓬勃发展，人民健康水平和身体素质持续提高。

 没有全民健康，就没有全面小康。党中央始终高度重视卫生与健康工作。新中国成立之初，百废待兴，党带领群众发起爱国卫生运动，彻底改变了传染病流行的状况。改革开放以来，我国不断加大对医疗卫生事业的投入，医疗卫生基础设施和人才配置不断健全。新一轮医改启动以来，基本医保实现全覆盖，老百姓看病难看病贵的问题逐步缓解。

人人享有健康，离不开广大医务工作者的辛勤奉献。无论是在钉螺滋生的田间，还是疫病流行的草原，老一辈医务工作者为控制传染病贡献了自己的青春；无论是在大医院的手术室，还是在偏远的村卫生室，一批批医务工作者坚守岗位，救死扶伤。

健康中国，你我同行。党的十九大报告提出，实施健康中国战略，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。到2022年，我国居民人均预期寿命将达到77.7岁；到2030年，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列。我们相信，人人享有健康一定能梦想成真。

（申少铁） 


《 人民日报 》（ 2019年09月23日 12 版）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn