人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。70年来，我国卫生与健康事业发生了翻天覆地的变化。党的十八大以来，医疗卫生服务体系日益健全，全民健身运动蓬勃发展，人民健康水平和身体素质持续提高。

没有全民健康，就没有全面小康。党中央始终高度重视卫生与健康工作。新中国成立之初，百废待兴，党带领群众发起爱国卫生运动，彻底改变了传染病流行的状况。改革开放以来，我国不断加大对医疗卫生事业的投入，医疗卫生基础设施和人才配置不断健全。新一轮医改启动以来，基本医保实现全覆盖，老百姓看病难看病贵的问题逐步缓解。

人人享有健康，离不开广大医务工作者的辛勤奉献。无论是在钉螺滋生的田间，还是疫病流行的草原，老一辈医务工作者为控制传染病贡献了自己的青春；无论是在大医院的手术室，还是在偏远的村卫生室，一批批医务工作者坚守岗位，救死扶伤。

健康中国，你我同行。党的十九大报告提出，实施健康中国战略，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。到2022年，我国居民人均预期寿命将达到77.7岁；到2030年，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列。我们相信，人人享有健康一定能梦想成真。

（申少铁）



《 人民日报 》（ 2019年09月23日 12 版）