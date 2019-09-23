老张退休后，特别喜欢回忆过去。一提到年轻时的事情就很起劲，除了往事之外没有什么让他感兴趣的话题。于是他经常翻出相册，边看边回忆往事。有时他一个人坐在椅子上发呆，不言不语，困在家里不愿出门。

从心理学上分析，老张这是退休后在病态性怀旧心理的作用下出现的抑郁问题。

怀旧是人的普遍心态，古往今来一直都有。孔子曾感叹“逝者如斯夫”，李白也发出“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”的慨叹，均为怀旧心理的反映。

人们为什么喜欢怀旧？

从心理学上分析，怀旧，本身就是一种心理防御机制。当我们面临矛盾和冲突的时候，会不由自主地和“过去”做对比。这是潜意识中通过“对过去的回忆”来寻求安全保护。因为在回忆过去的时候，人们会不由自主地把过去生活中美好的东西大大强化、美化，从而弥补现实生活的不满和缺憾。在对往日好时光的回忆中，心灵得到安慰、怨恨得以发泄。老年人意识到生命所剩无多，心里隐隐产生恐慌，很容易会反复回想过去并加以美化来安慰自己。

所以说，适当怀旧是有益健康的。

但是，怀旧毕竟是起源于个人的失落感，要有一定的限度，过犹不及。过度怀旧的人不能及时调整自己的心态去积极面对当下的生活,采取了回避或对立的“鸵鸟”态度,陷于往事不能自拔，往往会造成更大的挫折和不适应。同时沉溺在怀旧中获得的“暂时安宁”的假象会继续强化对过去的依恋，形成恶性循环，导致个体与环境的隔阂如同滚雪球一般不断变大，容易形成病态怀旧心理和行为。

可以说，病态怀旧心理往往是不能适应环境的表现和结果，是一种逃避现实的策略。

因此，要避免怀旧心理对个人的伤害，警惕出现病态性怀旧心理，一方面，要在怀旧中找到自信与勇气，拿出以前直面问题的心态去解决当前的难题。另一方面，要学会适度遗忘。适度遗忘不但有利于正常的记忆，而且在养生保健中也有极其重要的作用，能减轻大脑负担，降低大脑的消耗。适度积极地遗忘，尤其善于忘掉那些使人心潮难平的烦恼，对保持平静的心理和健康的身体都非常重要。