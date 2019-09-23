树有根，人同样有根。中医认为，元气属先天之气，是人体最根本、最重要的气，是人体生命活动的根和原动力。上海中医药大学教授何裕民和中国中医科学院教授杨力说，元气的盛衰直接影响人体健康甚至寿命，日常生活中要时刻注意保养机体的“元神”。

元气，也被称为原气、真气，看不见、摸不着，却是人体中最重要的一种气。它就像人体的发动机，掌管着气血运行、生长发育和脏腑功能。道家认为，元气是人体生命活动的根本能量，也是生命根本所在，没有元气，就没有生命。故《庄子》一书中提到，“气聚则生，气散则死”。元气是先天遗传而来，根源于肾，受肾中精气的滋养，以及水谷之气的支持。元气受损，除由先天元气不足和衰老所导致，还与熬夜、劳累过度、烦恼忧愁、营养不良、久病不愈等因素有关。

正常情况下，人体元气充足时，应该是精神饱满、发质乌黑浓密、说话有气力、活动起来有劲儿。元气受损时，对人体的影响主要表现在三个方面：1.原动力不足。中医有“正气存内，邪不可干”之说，当人体原动力不足时，邪气就会乘虚而入，生命活动随之受到威胁。就像发动机不运转了，车也就跑不动了一样。具体表现轻则乏力困倦、怕冷、人不够活跃等，重则疾病缠身、久病不愈。2.多脏器功能低下。五脏没有了原动力，功能就会受到影响，出现各种病态。比如，肺功能不足，容易气喘、气息较弱等；脾功能不足会导致脾胃运化功能失常，主要表现是饮食减少、腹胀、腹泻等。3.生长、发育以及生殖功能受影响。少年儿童可能表现为发育不良，比如生长滞后、体格体质落后于同龄人；成年人可能表现为未老先衰、性功能低下、性冷淡、难以受孕等。

因此，重视和保养元气应成为日常养生的重中之重。两位专家给出了以下建议，生活中不妨照着做一做。

1.吃好睡好，病后调养。保养元气，首先睡眠要充足，不熬夜；饮食上营养要均衡，按时吃饭，多吃营养的食物，少吃垃圾食品；保持精神愉快，用脑不能太过度；有病及时治疗，大病后一定要调养，元气虚弱的人可以在医生指导下服用人参；适当运动，不要过度出汗。

2.养好肾。由于元气依赖于肾精滋养，所以元气不足可以通过补肾来恢复。可以吃一些补肾的食品，比如乌鸡汤、牛肉、韭菜、山药、荔枝、核桃、榛子及黑豆、黑芝麻、黑米等黑色的粮食。另外，“以脏补脏”也可以，食用猪腰也能补肾。

3.按摩穴位。命门、肾俞、关元可储存体内元气，平时可以轻扣、拍打或双手搓热后上下按摩这三个穴位，激发它们“纳元”的功能。

4.做艾灸。肚脐所在处为神阙穴，是脐带的部位，母亲就是通过此处将先天之气传给胎儿。老人、体弱等元气不足的人群，可通过艾灸恢复元气。具体方法：切小片姜放到肚脐上，然后用艾条来灸，此法可激发生成元气。神阙穴往下是气海、关元，这三个穴位呈一条直线，同时艾灸效果更好。

5.多深呼吸。元气还和人体的宗气相关，宗气藏于胸中，由肺气、空气、清气所组成，宗气下陷也会连累元气。养好宗气除了睡好吃好，还可多做深呼吸，通过补养宗气来增强元气。▲