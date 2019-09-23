一些人喜欢让身上、室内飘满香味，留香越久越好。但是香水、化妆品、洗发液等之所以能残留香味，很可能是添加了定香用的邻苯二甲酸酯。它是一种环境激素，可经皮肤吸收，长期使用、小剂量积累也可能伤身，造成儿童过敏，影响生殖器官发育，扰乱人体代谢导致肥胖，还与乳腺癌、子宫内膜癌等癌症有关。近期，台湾《康健》杂志撰文，提醒读者小心“持久不散”的几种香味。

沐浴液、洗发液等洗浴产品。购买洗浴产品时，最好不要挑有强烈香味的。临床毒物学专家林杰梁建议，使用时务必将门窗或排气扇打开，如果洗完澡，3分钟以上香味还萦绕不散，就不要再用了。

手工皂。现在，市面上有许多打着“天然香料成分”旗号的手工皂，也不见得就一定安全。习惯身上有香味的人，洗完之后有淡淡余香即可，不要追求久久不散的浓重香味，否则仍然存在隐忧。

香水。香水喷得太浓太香，不但对自身健康不好，对旁人也会造成困扰。喷香水时，不要直接往自己身上喷，正确的喷法是将香水拿高，往上喷，然后走过去，让香水自然落下在身上，这样皮肤接触不会太多，香味浓度也比较合适。另外，止汗剂或爽身喷雾也不建议直接喷，喷时应低于口鼻，由上往下喷，最好能把脸转开，才没有吸入化学成分的风险。

蜡烛、香袋、香包。除了身体的香氛产品，还有越来越多的人使用香氛蜡烛熏香室内，或在衣柜、车里挂个香袋。有研究表明，在室内使用香氛产品时，一氧化碳和二氧化碳的浓度会瞬间升高，悬浮微粒也增加，影响空气质量，引发头晕头痛等不适。如果一定要用，应打开门窗保持通风，切忌入睡。夏季高温时车里挂的香袋，如果是用染色植物和劣质香水制成的，还会导致头晕恶心、过敏等症状，最好用中草药、橘子皮等无毒材料。▲

（郭五陵）