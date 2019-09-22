让“小候鸟”从幸福驿站健康起飞

“我的孩子自从每天来这里学习后，回家话多了，喜欢和我们交流了，不仅变得自信了，也合群了。”日前，从湖北襄阳来武汉务工的刘爸爸对中国妇女报·中国妇女网记者说：“连续几个暑假，今年读5年级的儿子都在这里学习，真的很感谢社区，不仅为我们打工族解决了孩子放学后和寒暑假的后顾之忧，还培养了孩子对书画的兴趣，开阔了眼界。”

来自襄阳的刘爸爸5年前赴汉打工，夫妻俩租住在武汉市青山区钢花村街青翠苑社区。这个社区建于1997年，是青山区的一个经济适用房小区，地处城乡接合部，小区成开放式结构，四通八达，外来务工、经商人员多，人口流动量大，人员复杂，辖区青翠苑小学90%都是流动人口子女。很长时间以来，社区管理者在工作中发现，一到放学后或寒暑假，小区的石桌石凳上总是趴着一个个的小学生，也不管夏天有多热、冬天有多冷，他们基本都是外来务工人员的子女。这让社区的工作人员萌发出解决这些孩子放学后无人看管问题的想法。

结合地域特点， 自2011年起，社区开拓思维，大胆创新，大力开展流动人口服务工作，发动志愿者、辖区单位、在职党员、社区工作者、社区党员、群众骨干等围绕流动人口子女——“小候鸟”们开展慰问、帮扶、圆梦活动。

2011年2月，社区志愿者们就与当时社区的22名“小候鸟”签订了“一对一”帮扶协议，建立起“小候鸟幸福驿站”，以关注流动人口子女身心健康和成长为宗旨，引导帮助他们树立信心、努力学习、快乐成长，让孩子们感受到社会的温暖和关爱。

通过开展学业辅导、亲情陪伴、爱心捐赠等服务，举办“小候鸟放飞梦想”“小候鸟圆梦”“关爱流动儿童，共享欢乐童年”等活动。青翠苑社区的“小候鸟”幸福驿站引起社会各界对农民工子女这一特殊群体的关注，掀起了整个辖区关爱农民工的新高潮。

“他们也是祖国的‘花朵’，是更需要帮助的一个群体，我们应该让越来越多的人关注这些孩子的成长。”社区工作人员告诉记者，他们在志愿者帮扶工作中发现，受家庭、生活环境的影响，这些孩子们不得不过早地承受着内心的孤独、品尝着生活的艰辛；他们比其他孩子更加渴望父母亲人的呵护；在陌生的城市，接触陌生的人们，他们怀揣着紧张和不安；他们中许多孩子目前的学习条件还比较简陋，甚至有些孩子成绩还有点儿欠缺；他们同其他孩子一样有着很多的梦想，但由于现实条件而无法实现。

从那时起，青翠苑社区陆续开展了“亲情守护，交换幸福生活”“送一张票亲情团聚，助小候鸟温暖回家”“亲情守护，学雷锋好榜样”“七彩童年 欢乐六一小候鸟拓展”“阳光下成长 快乐中飞翔”，以及“小候鸟”快乐烘焙DIY行动等活动，让孩子们能很快融入新环境，变得越来越自信，越来越阳光。

青翠苑社区“小候鸟幸福驿站”紧密结合流动人口子女的学习、生活实际，以关注流动人口子女身心健康成长为宗旨，以“关爱‘小候鸟’、共享幸福生活”为主题开展了丰富多彩、形式多样的活动。社区充分发挥志愿者组织的优势，从流动人口子女在学习、生活等方面存在的问题入手，切实解决他们的实际困难。社区还联系城区的学校和这些“小候鸟”开展互动：城里的孩子捐衣服文具给他们，“小候鸟”们把自己做的小手工回赠给城里孩子。有的“小候鸟”还请城里小伙伴到家里做客，自己做面条给小客人吃。

王嘉晨和徐楠两位小朋友是青翠苑社区的两户贫困家庭成员，2014年1月16日，青翠苑社区开展送小候鸟温暖回家活动，小候鸟王嘉晨一家五口要回老家黄梅县过年，社区为他家送上了五张21日回家的车票。徐楠一家三口要回恩施过年，社区为他家送上了三张27日回家的车票。社区的温暖回家行动，不仅解决了贫困小候鸟家庭购车票的困难，实现了他们全家回家团圆的愿望，还让这些家庭体味到来自社区对他们的关爱和帮助。王嘉晨和徐楠两位小朋友后来也成为班级中乐于助人的活动积极分子，并顺利地考上了心仪的中学。

8年来，一批批“小候鸟”从幸福驿站健康起飞，青翠苑社区通过开展各类关爱“小候鸟”的活动，用爱心启迪了“小候鸟”们的心灵，也探索出了为流动人口子女办实事、办好事的有效机制，更为重要的是，一系列关爱行动帮助“小候鸟”们树立起了生活的信心，拉近了与城里孩子心与心的距离，使他们得以和其他孩子一样地勤奋学习、快乐生活、健康成长。（强洪 陈锦 丁峰）