三年投资412亿元 秦皇岛北戴河新区正在崛起“健康新城”

中新网秦皇岛9月21日电 (记者 王天译)9月的北戴河新区游客渐少，幽静的道路两旁，秋风拂过，带来缕缕花香。来自沈阳的张先生在老伴陪同下，听着蝉鸣声此起彼伏，远处涛声阵阵，竟一时忘记了病痛，陶醉于自然之中。

北戴河新区位于河北秦皇岛市区西部沿海，与北戴河区隔戴河相望，拥有世界罕见的海洋大漠风光翡翠岛、华北最大的泻湖七里海、150平方公里连绵葱郁的林带、中国最美八大海岸之一的黄金海岸，是连接华北与东北的海陆通道、渤海湾的黄金地带。便利的交通、优美的自然环境及丰富的负氧离子含量，让北戴河新区成为民众夏日争相游览的旅游胜地，被称为“天然氧吧”。

2016年9月28日，国务院批复同意在北戴河新区设立北戴河生命健康产业创新示范区，《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划》获国家发改委等13个部委批复同意，成为我国第一个国家级生命健康产业创新示范区。按照规划，示范区构建了“一核五区”的空间格局。“一核”即示范区核心区，由综合医疗、孵化创新、健身休闲、国医养生、抗衰美容、康养生活、国际会议7大功能板块组成；“五区”则包括休疗度假区、综合配套区、空港贸易区、绿色农业区和生态涵养区。

同时，示范区还将在医疗健康产业政策上进行探索，根据发展需要，在医疗新技术、新药品、新器械审批准入等方面先行先试，为形成国家层面的普惠性政策提供试验、示范，力争通过10到15年努力，建设成为我国高端医疗服务聚集区、京津冀生物技术创新转化基地、北方生态宜养地、环渤海体育健身基地、国际健康旅游目的地。

经过三年发展，多家国际诊疗中心和康养示范基地相继落成，健康产业示范区已渐成规模。

身患肺癌的张先生，正是得知以治疗肺癌见长的古巴普拉德拉国际康复疗养中心在秦皇岛市北戴河新区成立了分院，一路寻医而来。古巴医疗专家认真审核了张先生的病历，给出了适宜疫苗治疗的方案，张先生开始接受医院的古巴肺癌疫苗注射治疗。

古巴普拉德拉国际康复疗养中心是古巴医疗水平最高的医疗中心之一。普拉德拉医院秦皇岛分院副院长谢潇说，北戴河生命健康产业创新示范区的政策支持给了他们极大的信心和动力，“我们来的时候医院主体建筑已经建设完成，在这个基础上，我们只需要进行少量投资，自行规划装修和设备安装，很快就达到了运营要求。”

经过两年多的运营，如今，普拉德拉医院已经接诊了来自中国浙江、福建等十多个省市的200多名患者。

“我们最看重的是这里宝贵的政策资源，可以使用国外先进的生物医药、药品和器械，还有国外医疗团队。”潘纳茜医院院长刘广贤说。潘纳茜医疗起源于1825年德国的巴登魏莱尔，距今已有194年历史。2000年初，潘纳茜经过不断发展，与具备30年临床医疗经验的VILLA MEDICA合作，正式引入整体医学、干细胞医疗、免疫治疗，发展成为综合型医疗机构，成为集医疗、康养、休闲、旅游于一体的跨国集团。

目前，潘纳茜诊疗中心正在北戴河生命健康产业创新示范区建设“健康谷”。“新的医学科学技术的探索完善和实际应用，只有在北戴河新区这样国家级生命健康产业创新示范区，才有可能得到充分的政策环境支持。”刘广贤深有感触。

普拉德拉医院和潘纳茜诊疗中心只是北戴河生命健康产业创新示范区建设的一小部分。“国家区域医疗中心建设是今年工作的重中之重。”负责北戴河生命健康产业创新示范区重点项目建设的北戴河新区健康城办公室主任田力男说，今年2月，示范区与中国医学科学院肿瘤医院、中国医学科学院阜外医院就合作事宜召开专题会，探讨利用示范区医疗新技术及进口新药、新器械先行先试政策开展合作，共建国家区域医疗中心。

“今年，示范区将争取与中国医学科学院肿瘤医院合作，建设北戴河肿瘤医院；与中国医学科学院阜外医院合作，建设北戴河心血管病医院。”田力男称，目前示范区已委托北京抗癌协会副理事长、中华医学会肿瘤学分会秘书长薛同义教授，就秦皇岛及周边地区门诊急诊及转诊情况、秦皇岛及周边地区癌谱进行分析，编制形成《建设国家肿瘤区域医疗中心——北戴河肿瘤医院的可行性数据支撑》。

今年5月，《秦皇岛市推进沿海经济带高质量发展实施方案》印发，在北戴河生命健康产业创新示范区加快构建“医药养健游”大健康产业链，培育世界一流生命健康产业集群。谋划推动防癌抗癌中心、“互联网+”体检会诊中心等重大项目建设，带动相关科研、医药、器械等产业聚集。

7月，北戴河新区管委会与中国工程院院士刘昌孝领军创办的医药科技集团成功签约，“刘昌孝院士国际新药评价与临床转化全链医养产业项目”正式落户北戴河新区。项目总投资约35.1亿元，包括国际新药全链评价公共技术平台、研究型临床医院、中国中医科学院(北戴河)国医院、环球新医养社区等4个子项目，将打造国内首家全链药物评价平台，建立从实验室成果到临床验证再反馈至实验室的全链评价模式，以转化研究带动临床个体化治疗，丰富示范区生命健康产业布局，为示范区发展带来持续动力。

生命健康产业离不开人才的培养。为此，秦皇岛正在谋划建设北戴河健康职业学院，并成功列入河北省高等学校设置“十三五”规划。此外，研究领域涉及医疗机器人、神经工程与医养保健、神经信息处理、运动机能监测等多个方面、拥有康养产业相关团队20多个的燕山大学已与国家康复辅具研究中心签署战略合作框架协议。秦皇岛职业技术学院、河北对外经贸职业学院等学校均开设了生命健康产业所需相关人才培养专业，为健康产业发展做好人才培养、储备。

三年时间里，在这片土地上，国际健康中心联合贝勒医学院开展了CAR-T等细胞治疗；美国旧金山医学院沈社华团队开始打造国际生殖医学中心；细胞制备、健康管理、全球私人医生中心投入使用；德国潘纳茜诊疗中心、秦皇岛润泽医院等项目入驻生命科学园开始运营；北戴河国际肿瘤医院、北戴河心血管病医院开工建设；石药集团、清华大学医学院、辉瑞公司等一批战略投资者纷至沓来。

目前，北戴河生命健康产业创新示范区已签约生命健康产业项目32个，总投资412亿元。一个领先世界标准的大健康产业新平台正在加速形成。（王天译）