9月23日就是秋分了，是二十四节气中的第十六个节气，此时我国大部分地区气候已经凉爽，降水增多，正如谚语所说“一场秋雨一场寒”。“秋分”是从立秋到霜降90天的一半，意味着真正进入秋季，这时昼夜等长，人们养生中也应遵循“阴阳平衡”的自然规律，并防好“四邪”。

防燥。秋分后，天气依然干燥，但由于气温逐渐下降，寒凉渐重，此时应注意防好凉燥。中医认为，凉燥最易损伤肺阴，引起津气亏虚。因此，建议大家秋分时节要格外坚持锻炼身体，增强体质，提高机体抗病能力。秋季锻炼，重在益肺润燥，可以练叩齿咽津润燥功。具体方法是：清晨睡醒，闭目叩齿36下，然后缓缓将津液咽下。同时，饮食上多吃些温润的食物，如芝麻、核桃、糯米、蜂蜜、乳品、梨等，多喝水。

防风。风邪也是秋季养生的一大劲敌，贼风无孔不入，人体受风后，容易伤及肾中阳气，出现头晕头痛、颈项腰背疼痛等问题。因此，秋分后，入睡时窗户不能大开，留个缝隙通风即可，实在怕风也可完全关闭；盖好被子，尤其注意背部和腰腹保暖。另外，运动不宜剧烈，不可大汗淋漓，以免受风耗损阳气。

防寒。秋分气候渐凉，也是脾胃容易生病的季节。脾胃喜温热恶寒凉，对寒冷的刺激非常敏感，过食寒凉会引发反酸、腹胀、腹泻、腹痛等脾胃不适，或加重原来的疾病。建议有慢性胃炎、脾胃功能差的人群，应特别注意胃部保暖。另外，平时可在饮食中加入一些有养脾健胃功效的中药，比如淮山药、桂皮、黄芪、豆蔻、茯苓、党参、丁香等。

防郁。秋季容易使人情绪低落，是抑郁症的高发季节。精神调摄方面，要保持心态平和，多用乐观积极心的心态对待身边的人和事。空闲时间少独处，多和家人朋友出门走走，相约爬山、郊游，登高远眺和玩乐可使不良情绪消散。