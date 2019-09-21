白内障的种类多种多样，有先天性的、年龄相关性的、代谢性的以及外伤性的，今天向大家介绍一种特殊类型的白内障。它就是手足搐搦（nuò）性白内障，属于代谢性白内障的一种。

它是由于血清钙过低所引起的白内障，又称为低钙性白内障，典型症状有手足搐搦、骨质软化和白内障。该病原因包括：先天性甲状旁腺功能不足、甲状腺切除时切了甲状旁腺、营养障碍等，导致血清钙过低。低钙增加了晶状体囊膜渗透性，从而影响晶状体代谢，导致了白内障的发生发展。

有甲状腺手术史或营养障碍史、血钙过低、血磷升高者全身和眼部有以上表现可有助于诊断此病。临床中医生往往做如下处理：首先给予足量的维生素A、D及钙剂；注意低磷饮食；必要时给予甲状旁腺制剂；遇到明显影响视力的白内障可手术摘除，置换人工晶体，术前应纠正低血钙。

这种白内障是由于血清钙过低所引起的，故保证血清钙在正常水平是预防该疾病发生发展的重要途径。例如婴幼儿软骨病或孕期、哺乳期缺钙的妇女等好发人群需要增加富含钙成分的食物摄入，甲状旁腺摘除的患者可在医生的指导下规范化使用甲状旁腺制剂，定期至医院复查，确保血清钙在正常水平。