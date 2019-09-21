慢性心脑血管病患者要防抑郁

人一上年纪，高血压、冠心病等慢性病就容易找上门。身体不适已经给自己和家人带来负担， 可屋漏偏逢连夜雨，很多人此时性格大变， 成为家人眼中的“怪人”。其实，很多人存在抑郁等心理问题，都是慢性病在作怪。调查显示，脑卒中后患者抑郁比例为30%~64%；心肌梗死患者中，45%伴有抑郁。

心理学专家表示，有些心脑血管病患者出现抑郁、焦虑等心理问题，甚至发展至精神疾病，常在两个特殊阶段，一是刚意识到自己身体出了问题，二是在治疗和康复期。之所以在这两个阶段容易出现心理问题，是因为患者意识到自己的社会功能发生了变化。没病时可以毫无顾忌地做任何事，一旦患病，干什么都放不开手脚，看到自己这也不能做那也不能干，健康又出了问题，心理上就会产生巨大落差，容易导致心理动荡。

心脑血管疾病患者的心理问题常被躯体症状所掩盖，需要患者的家属及朋友引起极大关注。早期发现、正确诊断，使其得到及时有效的药物治疗非常重要。例如，与单纯心理疾病患者相比，冠心病伴发心理问题的人，要让其遵从心内科医生的建议，科学饮食、运动、睡眠、服药。通过调节这些方面，患者的身体状况得到改善后，对解决心理问题有很大帮助。

不过，一旦出现一些信号，就要适当用药来对抗心理疾病。如患者抑郁持续两周以上，无法正常工作和生活；或者患者焦虑情绪影响生活和工作，持续6个月左右等，就要带其到精神科就医。冠心病等慢性病患者并发精神疾病，大的用药原则与单纯精神病患者一样。已出现精神心理问题的心脑血管病患者，治疗时不妨采取中西医结合方式。

另外，需要提醒的是，如果发现老人脾气突然变怪，也不能掉以轻心，有些慢性疾病会让他们易怒暴躁，作为儿女必须要了解。比如血糖升高会引起机体代谢功能紊乱，影响B族维生素的吸收，甚至导致人体内B族维生素缺乏。当老人缺乏B族维生素时，就会影响神经系统的稳定性，从而出现脾气暴躁、喜怒无常等现象。因此，脾气突然变坏，要及时检测血糖水平。即便血糖不高，有些老人也会因缺乏B族维生素而影响情绪。比如吃的食物过于精细，或经常喝酒，都会干扰维生素B1的吸收。此外，若是患动脉硬化的老年人脾气改变，性格变得孤僻、胆小、情绪不稳、喜怒无常，同时有头痛、头晕、四肢麻木等症状出现，就要考虑是不是老年期神经症。老年期神经症常表现出抑郁、焦虑，并伴有心脑血管疾病。