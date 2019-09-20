《健康管理职业导论》新书发布

9月19日，由中国健康管理协会主办的《健康管理职业导论》新书发布暨“领跑者计划”研讨班开班活动在全总国际交流中心举行。中国健康管理协会名誉会长程功明，中国健康管理协会副会长兼秘书长姚军，人民卫生出版社董事长郝阳，中国职工国际旅行社总社副总经理王宗昌等领导出席并致辞。

《健康管理职业导论》出版发布启动仪式

新书《健康管理职业导论》通过总结和探讨，提炼和思考，把健康管理领域过去感性的认识理性化，把模糊的理念明确化，把有效的方法体系化，把创新的理论规范化。这本书也成为全国大专院校各健康管理相关专业的教材。

在新书发布会上，中国健康管理协会同时宣布，专注于为大健康管理领域培养领军人才的“领跑者计划”研讨班正式开班。

“领跑者计划”将持续至明年3月，7站目的地分别是北京、上海、福州、重庆、深圳、成都、昆明，并将开展“健康服务新标准，健康管理新征程”、“健康保险与健康服务”、“中医的发展与健康管理”、“医养结合，智慧康养”、“社区与职业人群健康管理”、“创新健康管理模式”、“健康服务业的未来”等系列主题的专题培训会。