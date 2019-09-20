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《中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研》项目启动

2019年09月20日13:19 来源：人民网-人民健康网

9月19日，《健康时报》携手中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC），共同启动《中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研》项目。

“阿尔茨海默病其实是可以预防的，通过预防高血压、腹型肥胖、听力下降、糖尿病等疾病，并多进行有氧运动等措施，可以减少1/3的痴呆患者发病。”中国老年保健协会阿尔茨海默病分会副主任委员兼秘书长、北京大学第一医院神经内科主任医师孙永安教授说，“很多人由于不知道、不了解，耽于了早诊早治的时机”。

“在众多疾病当中，阿尔茨海默病的危害被长期低估了，它除了会“偷走”人的记忆以外，还会使患者出现运动障碍，生活自理能力逐渐下降，严重的患者还会出现行为异常，需要有专人24小时的照料。” 中国老年保健协会阿尔茨海默病分会常务委员兼副秘书长、天津医科大学总医院神经内科张楠教授说。

“此次，ADC联合《健康时报》共同发起调研项目，将根据调研的数据，形成《阿尔茨海默病患者家庭生存状况白皮书》并发布，呼吁社会关注阿尔茨海默病，关注这个疾病带来的家庭负担、社会负担。”孙永安教授说。

会上，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会、《健康时报》与绿谷制药共同发起了《关爱阿尔茨海默病患者倡议书》。

(责编：许晓华、杨迪)


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