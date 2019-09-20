热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

第一届博鳌国际医学影像学术交流大会举行

2019年09月20日12:44 来源：人民网-人民健康网

9月18日，由一龄医院管理集团、博鳌一龄生命养护中心主办，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司协办的第一届博鳌国际医学影像学术交流大会暨“一龄国际医学影像中心”启动仪式在博鳌举行。国内外医学影像领域的专家学者，博鳌乐城先行区医疗企业代表等600余人出席了大会。

来自国内外医学影像专业领域的各位专家在学术交流大会上结合自身专业特长、学科优势分别作了主题演讲，同时结合国际医学影像技术前沿问题进行了深入的探讨。

在“一龄国际医学影像中心”启动仪式上，海南省琼海市委常委、乐城先行区党工委委员、管委会副主任何鹏飞介绍，“一龄国际医学影像中心”正式启动，为博鳌乐城先行区的二次腾飞注入了新的动力，开启了博鳌乐城先行区医疗旅游健康产业发展的新篇章。

一龄医院管理集团董事长李玮表示，希望各位专家与博鳌一龄加强交流与合作，实现资源共享、优势互补、携手并进，共同推动国际医学影像专业技术水平不断提高和发展，以此带动海南医学影像专业整体技术水平和服务能力迅速提升，促进海南医疗健康事业蓬勃发展。

 

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn