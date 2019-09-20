第一届博鳌国际医学影像学术交流大会举行

9月18日，由一龄医院管理集团、博鳌一龄生命养护中心主办，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司协办的第一届博鳌国际医学影像学术交流大会暨“一龄国际医学影像中心”启动仪式在博鳌举行。国内外医学影像领域的专家学者，博鳌乐城先行区医疗企业代表等600余人出席了大会。

来自国内外医学影像专业领域的各位专家在学术交流大会上结合自身专业特长、学科优势分别作了主题演讲，同时结合国际医学影像技术前沿问题进行了深入的探讨。

在“一龄国际医学影像中心”启动仪式上，海南省琼海市委常委、乐城先行区党工委委员、管委会副主任何鹏飞介绍，“一龄国际医学影像中心”正式启动，为博鳌乐城先行区的二次腾飞注入了新的动力，开启了博鳌乐城先行区医疗旅游健康产业发展的新篇章。

一龄医院管理集团董事长李玮表示，希望各位专家与博鳌一龄加强交流与合作，实现资源共享、优势互补、携手并进，共同推动国际医学影像专业技术水平不断提高和发展，以此带动海南医学影像专业整体技术水平和服务能力迅速提升，促进海南医疗健康事业蓬勃发展。