绿叶制药戈舍瑞林微球在美完成人体药代动力学研究 在华进入关键临床试验

2019年9月19日，绿叶制药集团宣布其自主研发的创新制剂——注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（LY01005）已在美国完成一项人体药代动力学试验，并达到预期终点。除了通过美国联邦食品、药品和化妆品法案第505(b)(2)途径在美申报以外，LY01005在中国也已进入关键临床试验阶段，目前进展顺利。

LY01005是一种促性腺激素释放激素激动剂，用于前列腺癌、乳腺癌及子宫内膜异位症等多种病症的治疗，通过肌肉注射的方式以每月一次的频率给药。本次人体药代动力学试验在美国4家试验基地开展，通过与市售参考药品诺雷得比较，评估LY01005单次给药的药代动力学（PK）、药效动力学（PD）及安全性指标。

研究结果表明：LY01005与诺雷得在人体内的药效无显著差异，但LY01005具有更为平稳的释药行为。此外，LY01005具有良好的安全性和耐受性，未发生严重不良事件以及导致受试者退出试验或死亡的不良事件。下一步，绿叶制药将就LY01005在美国的进一步开发计划与美国食品药品监督管理局(FDA)进行沟通。