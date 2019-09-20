热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

绿叶制药戈舍瑞林微球在美完成人体药代动力学研究 在华进入关键临床试验

2019年09月20日11:06 来源：人民网-人民健康网

2019年9月19日，绿叶制药集团宣布其自主研发的创新制剂——注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（LY01005）已在美国完成一项人体药代动力学试验，并达到预期终点。除了通过美国联邦食品、药品和化妆品法案第505(b)(2)途径在美申报以外，LY01005在中国也已进入关键临床试验阶段，目前进展顺利。

LY01005是一种促性腺激素释放激素激动剂，用于前列腺癌、乳腺癌及子宫内膜异位症等多种病症的治疗，通过肌肉注射的方式以每月一次的频率给药。本次人体药代动力学试验在美国4家试验基地开展，通过与市售参考药品诺雷得比较，评估LY01005单次给药的药代动力学（PK）、药效动力学（PD）及安全性指标。

研究结果表明：LY01005与诺雷得在人体内的药效无显著差异，但LY01005具有更为平稳的释药行为。此外，LY01005具有良好的安全性和耐受性，未发生严重不良事件以及导致受试者退出试验或死亡的不良事件。下一步，绿叶制药将就LY01005在美国的进一步开发计划与美国食品药品监督管理局(FDA)进行沟通。

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn