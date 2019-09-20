男子腰腿又麻又痛 竟因脑里“长虫”

广州白云区的冯先生刚31岁，两个月前突然感觉右下肢麻木疼痛，辗转几家医院也没找到原因，后来到南方医科大学第三附属医院神经内科就诊。刚开始，医生怀疑几种常见疾病，检查后都被否定了，随着检查的深入，医生发现冯先生的嗜酸性粒细胞开始明显增加，入院时10%，三天后就增长到29.4%，这给了主治医生杨灿洪明显提示——冯先生感染寄生虫的可能性非常大。杨医生追问冯先生的饮食习惯和病史，冯先生才说之前到顺德吃过鱼生，并且两星期前有“感冒”症状。随着检查的深入，冯先生最后被诊断为中枢神经系统寄生虫感染，感染的寄生虫为广州管圆线虫。

脑子里的管圆线虫从何而来？

南医三院神经内科主任吕田明介绍，人虽不是广州管圆线虫的正常宿主，但可以因为食用了未经煮熟的或生的含感染期幼虫的软体动物、蛙类、蟾蜍、鱼、虾、蟹、被污染的蔬菜、瓜果或喝生水等而感染，以嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎为主要特征，以急性剧烈头痛并伴有脑脊液中嗜酸性粒细胞显著升高为主要临床表现，目前认为广州管圆线虫是人类嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎的主要病原体，不及时治疗会导致死亡。

从7月初确诊到现在，冯先生已经接受了三个疗程的抗寄生虫治疗，病情得到控制，各部位疼痛不适等症状有所缓解。

吕田明介绍，脑寄生虫病的临床表现因寄生虫的部位、数目和感染发育死亡的先后顺序不一而差别较大，主要有癫痫型、颅内压增高型、脑膜脑炎型、精神障碍型、脑瘤型、脑卒中型、脊髓型及混合型等。病人可有头痛等颅内高压症状、癫痫发作、精神症状和智能障碍，以及脑血管炎性改变或闭塞所致的肢体瘫痪和失语等，感染后急性期内可有发热。体格检查可见脑膜刺激征、局灶性神经系统定位体征等，重者可有意识障碍、昏迷、脑疝形成。

这些饮食习惯都可感染寄生虫

食源性寄生虫病按来源分主要有五方面：肉源性寄生虫病、鱼源性寄生虫病、植物源性寄生虫病、淡水甲壳物类寄生虫病、螺源性寄生虫病。各个地区根据其不同的饮食习惯，而会有不同程度的食源性寄生虫感染和发病，广东省内一些地区有吃生鱼片、生海鲜的习惯，感染寄生虫的病例每年都有。此外，一些人热衷食物的“鲜味”，喜欢吃烹饪比较嫩的食物，如吃火锅、烧烤等，七八成熟就下肚，这也存在感染寄生虫的风险。需要特别提醒的是，想靠喝酒、蘸酱油、蘸芥末酱等来杀虫不靠谱。

医生提醒，烹制食物时一定要彻底煮熟煮透，避免进食淡水生鲜的或未经彻底加热的淡水鱼虾；不喝生水，不吃生的蔬菜；不用盛过生鲜水产品的器皿盛放其他直接入口食品；加工过生鲜水产品的刀具及砧板必须清洗消毒后方可再次使用；处理生、熟食品的刀具和砧板最好分开；不用生的水产品喂饲猫、犬等动物；有吃鱼生等习惯的人尽早到相关医疗检测部门进行寄生虫病排查，早发现早治疗。（全媒体记者周洁莹 通讯员孙健、游华玲）