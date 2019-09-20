在我们的日常护肤保养中，脖子常常被忽视。因而即使你肌肤护理得再好、妆容再精致，脖子上的颈纹都会暴露你的年龄。特别是对于如今常常玩手机的“低头族”来说，脖子上长出颈纹的时间或许会更早。那么，面对悄悄出现的颈纹，在生活中我们应该怎么做呢？

首先，颈部肌肤护理不能少。日光、干燥、摩擦等都会造成颈纹的产生，因此我们需要对颈部做保湿及防晒的护理。涂抹颈霜能为颈部皮肤做好保湿，避免出现颈纹，在涂抹时我们要由下而上地螺旋按摩，这样不仅能拉提颈部肌肤，也能促进颈霜更好地吸收、淡化纹路。而颈部防晒则需借助防晒霜。另外，随着秋季的到来，在气候较冷、风沙较大时，一定要系好围巾，这样既防风又保暖，能够预防颈部皮肤变干燥。

其次，定期为颈部皮肤去角质。颈部皮肤特别脆弱和娇嫩，因而一定要选择温和的去角质产品来使用，尽量不要选择颗粒状的，这样容易伤害到脆弱的颈部肌肤。为颈部皮肤去角质时，不需要太频繁，每隔半个月的时间进行一次即可。在使用去角质产品时，同样采取上述提到的涂抹颈霜的方式进行按摩式涂抹。

再次，锻炼颈部肌肉。我们经常说身体需要锻炼胸肌腹肌等，其实，颈部的肌肉也是需要锻炼的，因为颈部支撑整个头部的重量，如果颈部肌肉变得松弛，那么，就很容易出现皱纹。建议大家在平时的生活中注意锻炼颈部肌肉，注意坐姿，身体要挺直，拉伸颈部肌肉，保持几秒钟，每天反复拉伸几遍。虽然动作十分简单，但如果大家坚持这样做，不仅可以减少颈纹的滋生，还能够帮助缓解颈部的疲劳哦!

山西晚报记者 冯洁