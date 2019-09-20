进入秋季，气候变得干燥起来，很多人的皮肤都会出现变干、泛红、发痒，护肤后有刺痛感、化妆后卡粉脱妆的问题。大多数人认为出现上述现象的原因就是皮肤缺水了，于是，给皮肤补水成了人们秋季护肤的唯一选择。

其实，在秋天天气逐渐转凉,空气中湿度下降,日夜温差大,皮肤表面水分蒸发多,遇冷空气时血液循环降低,容易出现干燥和敏感的现象。因此,肌肤在这个时节特别需要精心呵护，除了补水之外，还需要全面护肤。

防晒护理。很多人觉得，秋季阳光明显没有夏季强烈，所以不用防晒也没有关系。实际上，不论春夏秋冬，紫外线都有不同程度的辐射，因而防晒需要一年四季都坚持。在秋季，你可以选择质地相对轻盈的防晒产品，从而达到防晒效果。

温和洗脸。为了给肌肤清爽通透的感觉，一般适合夏天使用的洁面产品清洁力通常都比较强，但在秋季，空气湿度降低，肌肤的皮脂分泌量也不如夏季时汹涌，如果再接着使用强效洁面产品会导致肌肤的屏障受损，皮脂膜被破坏，不仅肌肤变得干燥，还有可能引发一系列的问题。建议大家在秋季最好更换一款相对温和的洁面产品，另外，在洗脸时大家记得一定要用温水。

深层清洁。秋风会带来很多灰尘，空气中的很多物质会依附在皮肤表面，堵塞毛孔，从而引发各种肌肤小问题，例如，长痘痘、毛孔变粗、长黑头、肤色暗沉等等。所以做好肌肤的深层清洁很重要，例如给自己的身体和脸部去角质，尤其是脸部的角质。但需要注意的是，深层清洁不需要频繁进行，否则你的角质层越来越薄，皮肤越来越敏感脆弱。

夜间保养。秋季人们身体的新陈代谢相对较慢，因此需要保证睡眠来促进皮肤新陈代谢，这样肌肤中的垃圾才得以及时排出，同时皮肤分泌油脂的能力才能加强，从而让你的肌肤变得水润、有活力。

山西晚报记者 冯洁