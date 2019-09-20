基本养老金“十五连涨”如何顺利落地？

今年年初，相关部委发布调整基本养老金的通知，记者了解到，目前各省份均已出台落实措施，不少地方已经调整到位。

日前召开的国务院常务会议指出，要确保基本养老金按时足额发放。不断上涨的养老金如何保证顺利落地？各地养老金调整方案有何不同？如何体现激励又兼顾公平？

各地分别如何调？

目前，各地都已发布退休人员基本养老金调整方案，不少地方已经调整到位。

连续十几年，家住天津市南开区的退休老人张贵昌总会在七月份得到一笔不小的收入：养老金年年涨，前半年增加的养老金，都随着七月份的养老金一并补发。“经济发展了，居民收入改善了，咱退休人员也跟着沾光。”张贵昌说。

今年3月，人社部、财政部联合下发《关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》，从2019年1月1日起，为2018年年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右，预计将有1.18亿名退休人员受益。这是国家连续第15年调整企业退休人员基本养老金。

记者采访发现，在定额调整方面，同一地区的退休人员统一增加相同额度的养老金，不同省份从每人每月34元至80元不等。其中，北京每人每月定额加发50元，广东、上海每人每月定额加发60元。西藏加发金额较多，每人每月涨80元。辽宁按照退休(职)人员参加工作的时间将定额调整分为5档，最高70元，最低25元。湖北按照退休人员退休时间将定额调整分为3档。

为何不同地区定额调整额度不同？

南开大学周恩来政府管理学院教授徐行说，养老金调整标准一般会根据经济增速、物价上涨、养老金收支水平、基金可承受能力等综合因素进行测算。“各地经济发展水平不尽一致，退休人员的基本情况也各有不同，这就决定了各地在制定具体调整办法时会考虑到本地的具体实际，地区之间的调整办法也因此存在一定差异。”

如何体现激励又兼顾公平？

记者了解到，本次养老金调整既体现激励机制又兼顾公平。在挂钩调整方面，主要与退休人员缴费年限或工作年限、基本养老金水平等因素挂钩。

第一种是与缴费年限挂钩。以黑龙江为例，每满一年增加2元；内蒙古相关政策规定退休人员缴费年限每满一年增加1元，不足15元的，按15元进行调整。

第二种是与本人基本养老金水平挂钩，北京将退休人员2018年年底前的月基本养老金由高到低划分为3档，5459元(含)以上的每人每月增加45元；3959元(含)至5459元之间的每人每月增加55元；3959元以下每人每月增加65元。通过采取低者高调、高者低调的方式，保障待遇水平偏低的人员能够适当多增加基本养老金。

在各地的调整方案中，以下几类退休人员将享受政策倾斜。

——高龄退休人员。在天津，年满70周岁不满75周岁的退休、退职人员，每人每月增加30元；年满75周岁不满80周岁的，每人每月增加50元；年满80周岁的，每人每月增加70元。在湖北，对新中国成立前参加革命工作享受供给制的，每人每月增加30元；新中国成立前参加革命工作享受薪金制的，每人每月增加25元。

——企业退休军转干部。山西、河北、河南、湖北等地均规定，企业退休军转干部在调整后，其基本养老金仍未达到所在地区基本养老金平均水平的，补齐到平均水平。

——艰苦边远地区退休人员。山西规定，一类艰苦边远地区退休人员每人每月再增加10元，二类艰苦边远地区退休人员每人每月再增加15元。天津规定，国家规定范围的艰苦边远地区的调整对象，每人每月增加15元。

——工伤退休人员。安徽规定，企业一至四级工伤退休人员按上述办法增加的基本养老金低于本次企业退休人员基本养老金调整平均额度的，按平均额度予以补齐。

除此之外，记者注意到，广东、江苏两省的方案中养老金调整人员范围较其他省份更大：广东沿袭2016年以来惯例，将本年度上半年首次领取基本养老金的退休人员划入本次调整范围；江苏今年首次将本年度前半年办理退休、退职手续的人员划入本次养老金调整范围。其他省份本次调整对象为2018年12月31日前办理退休、退职手续的人员。

如何保证按时足额发放？

从今年上半年的情况看，养老保险制度运行平稳，能够确保基本养老金按时足额支付。在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，人社部相关负责人介绍，1至6月企业职工基本养老保险基金当期收入1.9万亿元，支出1.6万亿元，当期结余3000亿元，6月底累计结余超过5万亿元，可支付18个多月。

在此基础上，今年以来已经有多项有力措施得到实施，保证养老金按时足额发放。

——加大养老保险基金中央调剂力度，均衡地区之间的养老保险负担，帮助困难地区确保发放。今年中央调剂比例提高到3.5%，全年跨省调剂资金规模近1600亿元，将进一步均衡地区之间的养老负担，加大对部分基金收支压力较大省份的支持。

——划转部分国有资本充实社保基金稳步实施。今年7月，国务院国资委新闻发言人彭华岗说，国资委研究提出了第三批35家划转部分国有资本充实社保基金的中央企业名单，第三批划转企业范围进一步扩大，划转金额大幅度增加，前后三批共53家企业划转总额将达到6038亿元。中央财经大学社会保障研究中心主任褚福灵认为，这项举措有利于充实社保基金，但目前对于筹措到位的资金缺乏具体的使用上的制度规范，应加快细化落实资金使用细则。

——不断增加战略储备基金，各级财政对基本养老保险的资金投入逐年增加。目前，国家已经建立战略储备基金，全国社保基金已有2万亿元左右战略储备。今年中央财政安排企业养老保险的预算资金达到5285亿元，同比增长9.4%，地方财政也相应做出了资金安排。

据新华社