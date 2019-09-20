韩国猪肉批发价格猛涨

韩国接连确认两起非洲猪瘟疫情，导致猪肉批发价格出现猛涨。由于销售终端猪肉储备较多，猪肉零售价格目前尚未出现大幅上涨，但从中长期来看，疫情扩散情况、活猪扑杀数量、储备肉和进口猪肉调节情况等诸多不确定性因素都将影响韩国猪肉价格走势。

近几天，韩国京畿道坡州市暴发了韩国首例非洲猪瘟疫情，随后临近郡市也出现了同样疫情。韩国政府已将防范非洲猪瘟疫情的预警级别上调至“严重”级别，并在全国范围内采取了一系列防疫措施。受疫情影响，韩国猪肉批发价格出现猛涨。

9月16日傍晚，韩国京畿道坡州市某养猪场向相关部门报告称，有5头活猪突然出现高热症状并死亡。9月17日早晨，韩国正式确认该养猪场出现了非洲猪瘟疫情。由于这是韩国首例非洲猪瘟疫情，消息一经公布，立即引起了韩国政府和舆论的高度关注。

当日下午，与坡州市相邻的京畿道涟川郡另一养猪场也发生了病猪死亡现象。18日，韩国再次确认，这家养猪场也出现了非洲猪瘟疫情。由此，非洲猪瘟在韩国出现了小范围扩散迹象。

受疫情突发影响，韩国猪肉批发市场立刻出现了大幅波动。根据韩国畜产流通综合信息中心公布的数据，在韩国暴发疫情之前一周的时间里，韩国全国猪肉平均批发价格一直稳定在每公斤4000余韩元（约合人民币24元）水平，9月16日的猪肉平均批发价格为每公斤4558韩元。但是，在韩国政府于17日早晨通报了非洲猪瘟疫情相关情况之后，猪肉平均批发价格当天就飙升至每公斤5975韩元，价格比前一天猛涨31%；18日，批发价格继续上涨，达到了每公斤6201韩元。

从各地区猪肉批发价格来看，首都圈的反应更加剧烈。韩国首都圈包括首尔市、仁川市及京畿道，首都圈内居住着韩国一半人口，京畿道又是首都圈农畜产品的重要供应地。由于出现非洲猪瘟疫情的两处养猪场都位于京畿道内，韩国政府针对京畿道重点采取了管控措施，导致首都圈猪肉批发价格上涨幅度更大。16日，首都圈猪肉批发价格为每公斤4288韩元；17日则涨到了每公斤6070韩元，涨幅高达41.56%；18日进一步上涨至每公斤6627韩元，比疫情公布之前上涨了54.55%。

此前，韩国曾长期紧绷神经，严防非洲猪瘟传入韩国，但最终疫情还是在京畿道暴发。韩国国内对此高度关注，韩国政府也紧急施行了多项防疫措施和限制措施，导致短期内韩国国产猪肉供应不足，助推了猪肉批发价格猛涨。

韩国政府17日颁布临时禁令，一是全国养猪场、屠宰场、饲料厂，相关车辆从17日6时30分起，48小时内不准从事运输活动；二是已进入养猪场、屠宰场、饲料厂、饲料经销店、粪尿处理场及养殖运输企业的饲养员、兽医、经销商、粪便处理工、货车司机等从业人员和车辆须留在原地待命，正在路上的上述人员及车辆须转移到非涉猪场所待命。违反禁令者，将处以1年以下有期徒刑或1000万韩元罚款（约合5.95万元人民币）。

在京畿道，由于韩国政府在上述措施基础上又追加了更加严格的禁令，导致京畿道生猪供应锐减。例如，疫情发生地点方圆3公里内所有活猪均予以扑杀，包括坡州市养猪场的4700头活猪和涟川郡养猪场的10200头活猪。政府将京畿道的坡州市、金浦市、涟川郡、东豆川市、抱川市以及江原道铁原郡列为重点管控区。重点管控区在未来3周内禁运生猪，其他京畿道地区未来一周内禁运生猪。

目前，虽然猪肉批发价格猛涨，但由于销售终端猪肉储备较多，价格影响还未直接反应在超市、菜市场层面，韩国消费市场上的猪肉零售价格尚未大幅上涨。从中期来看，韩国消费市场的猪肉价格会否上涨存在诸多不确定性因素，包括疫情扩散是否能够得到控制、今后活猪扑杀数量、储备肉和进口猪肉的调节情况、猪肉消费萎缩情况、相关从业者信心等，都将影响韩国市场上的猪肉价格。（白云飞）