北京中医医院对口帮扶雄安新区

首都医科大学附属北京中医医院昨天与容城县中医医院签署对口帮扶技术合作协议，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院正式落户雄安新区。

根据协议，北京中医院将重点帮扶建设容城县中医医院心血管科和中医肾病科，帮助其达到地级区域领先水平。双方还将联合开展科研课题申报及重大疾病、疑难危重疾病的科研攻关。

同时，北京中医院将派出优秀管理人员到容城县中医医院挂职任副院长，选派相关科室专家定期到容城，通过临床带教、教学查房、专题讲座等形式，提升容城县中医医院诊疗技术水平和中医药服务能力。

优质高效的医疗卫生服务是雄安新区建设的重要内容，也是服务百姓、打造北京非首都功能疏解集中承载地的重要支撑。“北京中医医院与容城县中医医院签署对口帮扶协议，帮扶专家带着先进管理理念和精湛的医疗技术来到容城，参与新区建设、贡献智慧和力量，必将使雄安新区的中医药服务能力更上一层楼。”雄安新区公共服务局局长高立春说。

“此次对口帮扶，人才培养是根本，而中医的培养除院校外，传承也是一个关键。”首都医科大学附属北京中医院院长刘清泉说，北京中医医院将通过“师带徒”模式，为容城县中医医院培养中医学术继承人，通过接收进修等形式，为容城县中医医院培养业务骨干。昨天，容城县中医医院共有7名骨干中医师拜得名师。

容城县代县长黄志民表示，容城将进一步加大对医疗卫生事业发展的支持力度，为对口帮扶创造良好的条件和环境，努力为容城和雄安新区群众提供更优质的医疗卫生服务。

据了解，双方还将通过信息化合作，建立远程医疗与教学平台，开展远程医疗、远程多学科会诊、远程教学，构建远程预约诊疗平台，为患者提供远程预约挂号、预约检查、预约住院、双向转诊等服务。

当天，北京中医医院专家在容城县中医医院为雄安新区群众进行了义诊。（记者 白波）