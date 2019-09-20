32岁的王先生从高中起就打呼噜，结婚后体重长了，打呼噜的分贝数也随之增加了不少。有时，王先生的呼噜声还会突然停止，好一会儿上不来气，更糟糕的是，每天早上醒来，他总感觉自己像没睡过觉一样，头昏昏沉沉的，大白天常常打盹儿，注意力也无法集中。

王先生来到医院做了详细的检查，医生诊断他患有阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）。这是一种睡眠呼吸疾病，临床表现有夜间睡眠打鼾、呼吸暂停伴通气不足、夜尿增多、白天嗜睡、性格变化等。由于呼吸暂停引起反复发作的夜间血液中氧饱和度下降和高碳酸血症，该病可导致高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等并发症，甚至出现夜间猝死。

OSAHS的发生会严重影响患者生活质量和社会接受度。2019年的最新文献指出，参照2012年美国睡眠学会的诊断标准，预计我国的OSAHS患病人数将超过1亿。研究表明，未经治疗的重度OSAHS患者病死率比普通人群高3.8倍，且我国OSAHS患者的高血压患病率高达49.3%。因此OSAHS是一种发病率较高、具有潜在致死危险却易被轻视的复杂睡眠呼吸疾病。上呼吸道任何解剖部位的狭窄或堵塞，都可导致OSAHS。其常见的病因主要包括鼻腔及咽喉部病变、口腔病变、某些先天性颌面部发育畸形等。

那么，OSAHS患者该如何治疗呢？2018年中国医师协会睡眠医学专业委员会结合我国人群发病特点专门制定了多学科诊疗指南：一是一般治疗，如减重、戒烟戒酒、慎用镇静催眠药、侧卧位睡眠、适当抬高床头等；二是无创气道正压通气治疗，即佩戴呼吸机睡眠；三是口腔矫治器治疗，通过佩戴口内矫治器将下颌导向前下方以扩张上气道；四是外科治疗，主要包括鼻腔手术、扁桃体/腺样体切除术、悬雍垂腭咽成形术、舌根及舌骨手术、上/下颌骨前移术、减重手术、气管切开术等，通过手术使上气道扩张或保障良好通气。

老打呼噜的朋友要当心，如有类似问题一定要及早到医院进行详细检查，查找病因，对症治疗。（梁夏整理）