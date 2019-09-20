话说清朝年间，有位小伙子在新婚前几天得了一种怪病，往日清秀的脸肿得变了形，明亮的眼睛也被极度浮肿的眼睑遮盖，头大如斗。家人赶紧去请大夫，请来了一位叫叶天士的名医。叶天士为小伙子诊脉后发现，其六脉平和，只是略有一点虚弱。不知不觉，时已近晌午，家人盛上饭菜，只见小伙大口大口地吃得十分香甜。叶天士见后越发奇怪，觉得这病有点蹊跷。沉思良久，叶天士扫视了一下房间。忽然，他发现屋内的床、衣柜、桌子、椅子是全新的，而且还有一股熏人的漆味，顿时，他恍然大悟。于是，叶天士命小伙搬出新房，用紫苏煎汤洗浴。不到两天，小伙便肿消疹退。原来，他是中了漆毒。古人对漆过敏早有认识，称为“漆咬人”“漆疮”。《诸病源候论》漆疮候记载：“漆有毒，人有禀性畏漆，但见漆便中其毒，喜面痒，然后胸壁氾皆悉瘙痒，面为起肿，绕眼微赤，诸所痒处，以手搔之，随手辇展，起赤……消已，生细粟疮甚微。”

这里提到的“漆疮”即是现代医学中的接触性皮炎。接触性皮炎是指因皮肤或粘膜接触某些外界致病物质后所引起的皮肤急性炎症反应。发病前有明显的接触史及一定的潜伏期，皮损限于接触部位，主要表现为红斑、丘疹、水疱、糜烂及渗液，自觉瘙痒为临床特征。病程自限性，除去病因后可自行痊愈。中医文献中根据接触物质的不同及其引起的症状特点而有不同的名称，因漆刺激而引起者，称为漆疮；因贴膏药引起者，称为膏药风；因接触马桶引起者，称为马桶癣等。

中医认为，本病因外受辛热之毒（或接触某种物质），禀赋不耐，皮毛腠理不密，毒热蕴于肌肤而发病。

现代医学按照发病机理将病因分为原发性刺激和变态反应性刺激。原发性刺激多为细胞毒性或腐蚀刺激性物质，如强酸、强碱、斑蝥和某些刺激性较强或浓度较大的化学物质等。能直接损害人体细胞，无个体选择性，任何人接触后均可立即产生皮炎，而无潜伏期。变态反应性刺激主要为迟发性变态反应，常见的接触致敏物质包括动物性：动物的皮毛、皮屑、毒素、昆虫的毒素、斑蝥、尘螨等。植物性：植物的叶、茎、花、果，植物的花粉通过空气传播，如漆树、橡树、荨麻、除虫菊、银杏、野蒿、豚草等。化学性：这是接触性皮炎的主要病因，多数属于变态反应，少数属于原发刺激，主要有日常生活用品，如肥皂、洗衣粉、洗涤剂、光亮剂、清洁养护剂、皮革、塑料及橡胶制品等，化妆品如护肤品、浴液、化妆油彩、染发水、香膏等；外用药品，如汞剂、磺胺剂、抗生素软膏、清凉油等；金属制品，如各种饰品、镍、铬等；杀虫剂及除臭剂；各种化工原料，如汽油、油漆、机油、染料等。

接触性皮炎因其自限性，首先考虑外治疗法，要追查病因，去除刺激物，避免再接触。外治原则与湿疮相同，但用药宜简单、温和，忌用刺激性药物。皮损以潮红、丘疹为主者，可选用三黄洗剂外搽，或青黛散冷开水调涂，或1％～2％樟脑、5％薄荷脑粉外涂，每天5—6次。皮损以糜烂、渗液为主者，可选用绿茶、马齿苋、黄柏、蒲公英、桑叶等，煎水湿敷，或以10％黄柏溶液湿敷。皮损以糜烂、结痂为主者，可选用青黛膏等外搽。皮损以肥厚粗糙为主，或有鳞屑，或呈苔藓样变者，可选用软膏剂3％黑豆馏油或皮质类固醇激素类软膏外涂。

（北京市朝阳区中医医院副主任医师）