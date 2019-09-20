吃了这些黄色水果竟能让皮肤变黄？

“白面吃了白不了，黑米吃了黑不了，可为啥黄色的食物吃多了却真的会变黄?”

那是因为这些黄色食物中富含胡萝卜素，恰好碰上食用者身体缺乏消化分解胡萝卜素特定酶，短时间内胡萝卜素摄入量过高，同时身体转换维生素A效率低下，不能及时将胡萝卜素转变成维生素A；大量胡萝卜素就会随血液流到全身各组织器官，当患者血液及汗液中胡萝卜素含量增高时，会让正常皮肤呈现黄色。

西京医院皮肤科副主任医师王雷介绍，在临床上，有不少这样的患者，多是在短时间内吃了大量的橘子、南瓜、柿子、胡萝卜、橙子等，发现自己的皮肤变黄，即使不再吃这些食物了，往往也要几天时间才能褪掉，很多人还以为是黄疸来医院就诊。

这类因短时间内大量食用富含胡萝卜素而出现皮肤变黄的情况，临床叫做“橘黄症”，也叫高胡萝卜素血症，多以小孩和年轻女性最为常见。“橘黄症”跟黄疸型肝炎的发黄症状有个明显的区别：虽然皮肤发黄，但“橘黄症”患者眼睛巩膜(眼球外围的白色部分)不黄，大小便正常，皮肤发黄的部位多是在脸部、鼻翼、口周、手等，没有其它的症状。

王雷提示，得了橘黄症不用过于担心，只要停止食用高胡萝卜素的食物，一般几天就代谢掉了，对健康无害。

虽然对身体无害，也不鼓励大家短时间内大量进食单一水果，还是要丰富一下种类，让营养更均衡。(健康时报记者 李桂兰)