受访专家：广西壮族自治区疾病预防控制中心主任技师、广西营养学会理事 方志峰

饮酒在中西方文化中都占重要地位。诺贝尔文学奖得主、西班牙文学家卡米洛·何塞·塞拉还曾将红酒形容为“友谊、沟通、文明”的重要载体。如今，人们对酒的了解越来越多，但外媒“火星先驱报”近日刊文称，有关饮酒的错误观念，仍在误导着人们。

误区一：喝酒会杀死脑细胞。研究发现，纯酒精用作消毒剂时，通过接触可以杀死脑细胞。但在各种酒水中，酒精浓度被大大稀释，“杀伤力”锐减，且人体有自动代谢酒精的能力，脑细胞并不会受到伤害。不过，当你喝太多酒时，酒精会妨碍神经元之间的信息交流，使脑子转得慢一点，并产生眩晕感。如果只是小酌，或许还能短时提高认知功能。

误区二：啤酒肚就是喝啤酒造成的。啤酒肚与喝酒有关，但不仅限于喝啤酒，它还与吃得过多及久坐不动有关。广西壮族自治区疾病预防控制中心主任技师、广西营养学会理事方志峰解释说，肝脏在代谢酒精的过程中，会阻碍脂肪分解，再加上人们喝酒时常吃些大鱼大肉，于是导致脂肪堆积。一般来说，酒精度数越高，阻碍程度越大，白酒通常比啤酒更易造成啤酒肚。

误区三：咖啡能解酒。身体代谢酒精有一个平均速度，咖啡并不能使之加快，所以咖啡无法解酒，只有时间可以。当然，喝完咖啡可能有些其他作用，比如会增加局部兴奋性，让感觉更敏锐，甚至觉得清醒一点，但更多时候，它只会刺激你的肠胃，对醉酒没有任何实质的缓解作用。与其找方法解酒，不如少喝一点，以免肝脏负担过重，导致不可逆损伤。

误区四：呕吐能让你清醒过来。这不一定。如果喝完酒后很快就吐了，效果可能不错，因为这时候酒精还没有大量进入血液。一旦酒精进入血液，呕吐就没什么用了，最多在一定程度上减轻胃肠负担，让人感觉稍微舒服一点。

误区五：喝颜色浅的酒不容易醉。研究发现，酒精发酵过程中产生的酒精同系物是引起宿醉的原因之一。它在深颜色烈酒如白兰地、威士忌、深色啤酒以及红葡萄酒中的含量，通常高于清澈的烈酒如伏特加、金酒及浅色啤酒。不过，这并不是导致宿醉难受的唯一原因。酒中含有的乙醇可以在体内分解为乙醛和乙酸，并引起比宿醉更严重的伤害。无论颜色深或浅的酒，只要大量饮用，都可能导致脱水、低血糖、消化不良、睡眠紊乱等，这些同样是宿醉的典型表现。▲