每年九月下旬是大闸蟹成熟的季节，正所谓“湖蟹上席百味淡”，不少消费者会选择购买。提醒广大消费者，购买大闸蟹时要注意以下问题：

1.选择产地。大闸蟹的产地众多，各有千秋，较为常见的有阳澄湖、太湖、盘锦、洪泽湖、固城湖等，其中阳澄湖的大闸蟹最为有名。消费者在挑选时可根据自身喜好作相应选择。

2.选择重量规格。大闸蟹个头越大，重量越重，价格越高。网络上的大闸蟹礼券常以公母组合的形式出现。消费者在选择时要注意看清楚网页上对大闸蟹重量及数量的说明，留意价格的差别。

3.选择售后服务完善的网络商家。消费者在网络购买大闸蟹礼券后，通常还要经历预约提蟹、商家确认、收货等环节。因此，消费者在购买前应仔细阅读商家对各售后环节的说明及承诺，尽量选择售后服务完善的商家。

4.辨别真伪。防伪戒指通常是大闸蟹的身份证明，常见的鉴别方式包括通过电话、发短信到专用号码，或凭验证码登陆防伪查验官方网站查询。需要注意的是，要求用微信扫码进行防伪的有一定风险，因为消费者难以知晓扫码后被链接到哪个系统平台，存在一定风险。

5.加强沟通，保留凭证。在运输过程中难免出现死蟹的情况，很多网络商家做出了死蟹包赔的承诺。但到底是按死蟹数量退款，还是补发货、赔偿，是否有时效要求、赔偿流程包括哪些等，还需要消费者仔细阅读，最好截图保留证据以备维权之用。▲（北京市朝阳区市场监督管理局原商务中心区工商所供稿）