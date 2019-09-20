《美国医学会杂志?开放》刊登一项由多国学者联合完成的新研究发现，读书多、受教育水平高，有助于降低全因死亡、心脑血管病死亡和癌症死亡风险，延年益寿。

为弄清教育水平对亚洲人口平均寿命的具体影响，美国印第安纳大学公共卫生学院流行病学系专家杨克明（音）、内布拉斯加大学医学中心生物统计学研究员张莹（音）和日本全国癌症中心研究员齐藤英子等专家，对15项基于人口的队列研究结果进行汇总分析。研究共涉及69.4万名亚洲人，参试者平均年龄53.2岁，其中50.2%的人教育水平为中学以下、9%的人接受过大学及以上教育。在为期12.5年的追踪调查中，共有10.3万名参试者死亡，其中癌症死亡3.4万例，心血管疾病死亡3.5万例。研究人员将受教育水平与死亡率进行对比分析后发现，与教育水平较低（小学及以下）的参试者相比，受教育程度较高者全因死亡风险明显更低。

具体来说，高中毕业、专科毕业以及拥有大学以上学历的人群，全因死亡风险分别降低12%、19%和29%；癌症死亡风险分别降低7%、14%和19%；心血管病死亡风险分别降低12%、23%和33%。在中日韩等东亚地区，多读书可使全因死亡风险降低28%；在南亚地区，这一比率则达到了39%。 研究人员分析指出，读书延寿具有多方面原因。比如，受教育程度越高，社会经济地位往往也越高，医疗卫生条件较好，保健意识更强，也更可能了解并践行科学的保健方法，坚持健康的生活方式。▲ （王兴旺）