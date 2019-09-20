大学食堂不止有美食 还应有诗和远方

这几天，杭州电子科技大学的食堂火了，因为打饭窗口画风突变，菜单下面居然出现一行行诗句：“不错过花开的美丽/屋檐躲一场雨/星星眨眼的秘密”、“友人拍下肩/要顺其自然/指尖无意间/老去的容颜”……12个打饭窗口被诗歌刷屏，这些诗全部出自杭电食堂师傅宋成宝之手，他目前已有上千首诗“发表”在打饭窗口。

在人们的印象中，厨师与诗人似乎是风马牛不相及的两个称号，“厨师诗人”成为网红，主要是因为两种身份之间的巨大悬殊吸引了眼球，但透过表象，能看到这一桩爆款新闻具有的丰富内涵。

首先，“厨师诗人”是励志典型。生活不止眼前的苟且，还应该有诗与远方，但问题是，面对现实，很多人都只能把“诗与远方”放在一边。低头人间烟火，抬头诗和远方——烧菜不误写诗工的宋成宝师傅，生动诠释了“诗与远方”其实离我们并没有想象中那么遥远。

据悉，41岁的宋师傅出生于一个普通的农村家庭，从小爱看书。他先后在北京、浙江等地工作过，其间一直没有丢掉阅读的习惯，2006年起尝试写诗，近几年创作出了许多质量较高的诗歌。他的这份对初心的坚守和质朴的情怀，值得所有人敬佩。生活就是这样，质朴而又真实，把生活写成诗，把日子过成诗情画意，足矣。

其次，“厨师诗人”走红彰显了社会的温暖。面对宋师傅的“另类”，身边的同事们不仅没有另眼相看，反而帮助他在打饭窗口“发表”作品。媒体报道之后，诗人黄亚洲欣然点评，给予肯定和勉励，出版社也慕名而来。成为网红的宋师傅，命运或许不见得就能发生多大改变，但从身边的工友到专业人士对其的共同呵护，彰显了人间真情，营造了“不拘一格出人才”的良好氛围。

其三，“厨师诗人”还蕴含着巨大的教育价值。宋师傅的诗，主要是记录生活、旅程、情感和自己的哲思，堪称是一位“生活诗人”，很多接地气的诗让学生深受触动。其中一首《手机不会告诉你的事情》就让一位女生很有感触：“平常很多人都会把碎片时间用在玩手机上，宋师傅以一位诗人特有的敏感，提醒我们不要错过生活的感动瞬间。”

大学食堂不止有美食，还应当有诗和远方。除了诗歌所写的内容感染学生，食堂的大师傅会写诗本身更具激励启迪意义。身教重于言教，无须更多的解释，一切尽在不言中。身边活生生的事例所起的教育作用，或许胜过课堂上苦口婆心的千言万语。如果每个大学校园都能多一些这样的食堂师傅，将是怎样一种美好的情形！（胡欣红）