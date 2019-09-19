张南芬：宁波云医院在互联网＋医疗健康服务上的有力探索

作为全国首家城市云医院平台——宁波云医院平台于2014年9月开始建设和运营。5年来，平台提供各类健康管理、互联网医疗、医药、护理和卫生保健服务超过300万余人次，成效显著。越来越多的宁波居民可以不出村、不出社区、不出家门就可以享受便民化服务。

宁波是如何做到让居民足不出户看专家的？宁波卫健委主任张南芬给出了答案。

宁波的互联网＋医疗健康服务之所以能够取得好的效果，张南芬表示，借助健康信息共享的好模式，宁波构建了以患者为中心，区域协同协作的卫生健康服务的新生态。区域和卫生机构的信息化水平也跨入了领先的行业。

在信息化推动提升医疗卫生服务能力和水平的同时，宁波非常重视信息惠民的服务，不断的利用信息化的手段推出好的举措。将医疗卫生服务的领域“最多跑一次”的改革不断推向深入。其中共享医生共享药房自主微诊疗的服务，这些举措缓解宁波的患者，产生了非常好的效果。

浙江是我国互联网应用最发达的省份之一，“互联网＋”的触角延伸到各个领域，只要有一部手机，就可以轻松搞定交通、购物、就医等生活常事。在优质医疗资源地区“看病难”的普遍情形下，宁波云医院平台主推六项措施：第一，共享医生，解决偏远地区的就医困难；第二，共享药房，在医共体内部解决药品不一致问题；第三，实时问诊及带教系统，网上带教学生；第四，5G远程超声，实时诊断，让老百姓可以在家门口的小医院获得世界三甲的超声诊断。第五，自主微诊室，方便老百姓配药，一些慢病的患者没有配上药，晚上可以到无人诊室、云诊室点好药，请医生网上配好药，配送系统就会送到家。第六，临床辅助决策，提升基层医生水平。

2016年4月，宁波市在国内率先开展基于宁波云医院平台的“互联网＋护理服务”工作，以居家养老、医养结合为切入点，推出肌肉注射、皮下注射、PICC护理等七项上门护理项目，为行动不便的患者提供上门护理服务，让宁波市民足不出户即能享受专业护理服务。

作为互联网＋医疗健康服务的“排头兵”，宁波全市90％的医疗机构已加入到云医院平台开展部分常见病、慢性病复诊患者的互联网诊疗工作，目前注册患者将近30万人，在线咨询和面向慢病人群和稳定期用药人群配送药品已超过110万人次，日处方量最高突破8000张。

截止2019年8月，全市共建成44家远程医疗服务中心、273个基层云诊室，开展协同门诊11520人次，云病理和远程超声会诊超过2500人次，基于云医院平台的双向转诊84479人次。这些健康服务的开展让人民群众真正的享受到了家门口的好医生的便捷。张南芬表示，“宁波云医院平台建设根本方向就是要在落实分级诊疗基础上，实现便民惠民。”

面对未来，宁波云医院平台如何进一步规划的问题，张南芬表示，面对未来，还有更多需要创新的工作要做，比如进一步深化“互联网＋AI”、“互联网＋5G”、“互联网＋大数据”探索应用等等。