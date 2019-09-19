救心草从渤海湾“走进”新疆轮台县草湖乡

2019年5月，为帮助对口帮扶对象新疆轮台县草湖乡发展，沧州渤海新区将15箱90公斤救心草苗送往当地，与轮台县援疆指挥部一起按土质状况分别选取熟地、生地、粘土和砂土混合地、沙地4个等级的地块进行栽种。目前，救心草长势良好，颇受欢迎，救心草的成功种植将助力草湖乡走出脱贫攻坚新道路。

救心草又名景天三七、养心菜，其性平味甘,具有活血化瘀、养心平肝、安神补血、清热解毒、降血糖、降血脂、降血粘度之功效，市场前景广阔，有助于人民增收，而且对改善生态环境、提高光能利用率、减少水土流失、防风固沙、提高土壤肥力、促进物质循环，保持农田生态平衡起到了积极作用。当地群众纷纷称赞，绿油油的救心草不仅是“健康草”，更是沧州和新疆的“连心草”、“同心草”，希望大面积推广救心草种植，在改善环境的同时帮助我们过上幸福美好生活。