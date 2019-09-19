自我按摩6招缓解神经衰弱

擅长治疗：脑血管病、老年性痴呆、脑囊虫病及癫痫等。

中国人民解放军火箭军总医院神经内科主任牛俊英介绍说，神经衰弱患者采用自我按摩疗法可以缓解症状。这一疗法的主要原理是通过按摩反射性地影响神经中枢的功能，使头昏、失眠、多梦等不适症状得到改善，按摩还能舒筋活血、通利关节、减轻肢体疼痛。

按头：每晚临睡前半小时先搓热双掌，然后将双手掌贴于面颊，两手中指起于迎香穴，向上推至发际，经睛明、攒竹等穴，然后两手分开向两侧至额角而下，食指经耳门返回起点，如此反复按摩30~40次。

搓胸：取盘膝坐位，用右手平贴右肋部，向左上方搓至左肩部，共30次;然后左手平贴，自左肋部搓至右肩部，共30次。

揉腹：取盘膝坐位，用一手掌叠于另一手掌上，按于腹部，以脐为中心，先顺时针方向揉腹30次，再逆时针方向揉腹30次。

抹腰：取盘膝坐位，两手叉腰(四指向后)沿脊柱旁自上而下抹至臀部，共30次，如发现有压痛点，可用手指按压20~30秒钟。

揉膝：取坐位，用两手按于两膝膑骨上，由外向内揉动30次，然后再由内向外揉动30次。

搓脚掌：取坐位，用左手握左踝关节，右手来回搓左脚掌(足底前半部)30次，然后右手握右踝关节，左手搓右脚掌30次。