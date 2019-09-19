“午休经济”也是消费新风口

从夜间经济到午休经济，从多元维度寻求经济增长的新可能，打破传统的思维定式与框架，正是创新所能带来的巨大赋能。

对上班族们来说，“中午吃什么”被许多人认为是每天三问（还有早上和晚上吃什么）之一。而与此对应的，是食堂、商场、便利店等门口排队的人流，是每天CBD楼宇间密集穿梭的外卖小哥……人们逐渐发觉，“午休经济”在朝九晚五的繁忙工作中撕开了一条缝，正释放出新的消费潜能。

在此前的媒体报道中，许多上班族表示午休时间不只是吃饭睡觉，还有其他以放松身心为目的的消费方式和渠道，例如午间健身、午间美容、午间购物、午间电影场等，涉及餐饮、休闲、文化等多个行业。许多商家也专门针对午休时间，推出促销、优惠举措，并为消费者提供个性化服务。

与国外上班族中午用三明治草草解决便迅速返工不同，一直以来的中式生活方式传承中，午休是重要一项。午休时间，吃顿好的，休息一下，几乎已经成为一项约定俗成的中国白领职场习惯，所以此前某企业出现开除午休员工的新闻时，才会引发巨大的声场反对。

尽管在《劳动法》中并未规定午休时间，但在实际中，这被认为是判断一个公司是否人性化的基础表征，也是国内大多数公司的正常选择。

为许多人所喜爱的《深夜食堂》是日本职场文化的温情剪影，同样随着午休而衍生的消费新业态，或许也将成为中国职场文化的独有特色，也是商业模式创新可以探索的新需求方向。

其实早在此前的共享经济热潮时，就有创业者开发了午休睡眠舱试图抢占这一蓝海市场。如今，随着这一新消费需求日益显现，更多的商机也在浮现，除了线下的活动场域，甚至包括日常使用的午睡枕、午睡垫等等，都成为可以发掘的新供给。

从饮食到休闲，每个人的偏好都不尽相同，这也意味着每个人的午休消费选择也会有差异。这其中的差异，恰恰是午休经济的蛋糕所在，其中不仅仅涉及餐饮休闲，更包括文化、健身甚至是制造业等各个产业。而目前被开发的，只是冰山一角，还有更多的从技术到模式的创新可能性有待挖掘。

从其他国家横向比较来看，这显然是一个巨大的市场，工作时间打盹儿在一些国家已发展成价值不菲的产业。麦肯锡此前在一份报告中指出，美国睡眠行业2017年估值为300亿至400亿美元，并且持续增长，几乎没有任何放缓的迹象。即使我们把这一数值切割至午休的短短一两个小时，那也同样是一个估值百亿的市场空间。

当经济进入转型区间，人们对于美好生活的需求也在不断多元化，这催生了一系列消费新业态新模式，也创造着多元个性的消费需求。正如马云此前给阿里定下的愿景——“让天下没有难做的生意”一样，阿里的成功正是因为其打破了时间和空间的交易限制。

而我们从近期火热的夜间经济到待发掘的午休经济来看，从多元维度寻求经济增长的新可能，打破传统的思维定式与框架，正是创新所能够带来的巨大赋能。

□沸雪（媒体人）