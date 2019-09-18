年轻人爱网恋不愿相亲

近日，某社交媒体发布《2019年95后恋爱报告》，公布了一系列95后在结婚年龄、消费观、物质需求等方面的观点。本报就相关内容，请中国科学院心理所心理健康应用中心签约心理咨询师郑莉进行解读。

结婚年龄：九成男孩接受姐弟恋。该报告数据显示，95后认为理想的结婚年龄是26.5岁，女生比男生更在意30岁之前结婚。90.7%的95后男生接受姐弟恋，且学历、收入越高，对姐弟恋接受程度越高。

中国传统中虽然有“女大三，抱金砖”的说法，但现实婚姻中，多是男方年龄更大。此外，男性的社会地位及经济实力越强，女性会越有安全感。而这次关于结婚年龄的数据，从侧面反映了男女平等观念的深入，以及女性在经济上较以往更加独立。郑莉解释说，相同年龄的女性比男性心智更为成熟，年龄比男方大的女性在婚姻中，更成熟懂事、更能包容和理解对方，这也是很多男性接受姐弟恋的重要原因。

但郑莉也建议处于姐弟恋中的人们，无论年龄差距如何，女性在生理和心理上都需要安全感，所以男性需要不断学习和成长，变得有担当，才能让这段关系更加稳固。

消费：女方更看重对方收入，且需要安全感。相比于男生，95后女生对另一半的收入要求更高，近四成女生希望恋人的月收入在1万元以上。反观男生，57.2%的受访者对女朋友的月收入没有具体要求。报告中还提出“两人约会谁埋单”的问题，越来越多的女孩愿意均摊约会费用或轮流埋单，而大多数男生认为约会应由男生埋单。

近年来，“恋爱经济”在全民消费中逐渐崛起。95后一代人成长环境相对优渥，对消费多少没有太多概念，这也从侧面反映出，他们更舍得为另一半花钱。

郑莉认为，不同的恋爱关系中，双方对彼此的经济要求、生理要求都不一样，需要倾听彼此的声音。如果女朋友对自己的收入有要求，男方先看自己能否实现，如果近期无法实现，也可以听听女友的建议，或者两人一起展望。其实，要求月收入只是女性寻求安全感的表现，更重要的还是双方携手应对一切。

恋爱：仍相信一见钟情，更倾向于网恋而非相亲。95后人群中，79.5%相信一见钟情，而且男生比女生更相信。66.2%的95后认为，网恋比相亲更有效。部分原因是由于现在许多父母偏向专制，对孩子掌控欲比较强，希望孩子能够按照自己的意愿生活。他们为孩子寻找的相亲对象多是以自己的标准，而很少过问孩子的意见。而网上交友可以让他们有充分的自主性。

郑莉认为，网恋虽然美好，但要注意分寸，许多在网上聊着不错的人，到了见面时却大失所望。网络为“恋”蒙了一层纱，但年轻人一定要先揭开这层纱，了解真实生活中的人，如教育背景、家庭环境以及工作背景等，然后再谈恋爱，才能让恋情更有保障。

结婚：女方更要求有婚房。现在很多人结婚之前都会考虑“房、车”的问题，本次调查发现：女性用户对于婚房的要求更高，81.6%女性认为结婚一定要有房，男性这一比例仅为44.8%。郑莉认为，房子不是婚姻的标配，互相理解和尊重才是。通常，20多岁的男人还没有积累社会经验，刚开始工作，可能工资还不是很高，这时就被要求有房，无疑是给两人的关系雪上加霜。因此，关于婚姻，双方既要做到物质上的量力而行，又要增加精神上的默契和交流，这样爱情和婚姻才会走得更长远。