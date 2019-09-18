活体肝脏体外保存或延长至27小时

美国研究人员提出一种可大幅延长捐献的活体肝脏保存时间的方法，未来有望为肝移植手术赢得更长的时间窗口。日前发表在英国《自然·生物技术》杂志上的研究显示，这种新的低温保存方法可以让肝脏组织的保存时间从9小时增加到27小时。

传统的供体肝脏一般保存在4℃条件下以保持活性，但时长如超过9小时，移植成功率就会大幅降低，因此很难供距离较远的匹配患者使用。美国哈佛大学和麻省总医院研究人员开发的这种新方法分为三个步骤。首先减少了保存溶液与空气的接触，从而大幅降低了器官表面形成冰核的机会；第二步，在保存溶液中添加了可以稳定细胞膜的海藻糖和强化3-OMG保护作用的甘油，用以保护肝脏细胞；第三步是开发了一种新的灌注保存溶液的方法。研究人员在4℃条件下用传统保存溶液进行机械灌注，向肝脏组织的毛细血管提供氧气和养分，维持器官生理状态，并在缓慢降低温度的同时，增加新添加剂浓度，给肝脏组织一定的调整时间，使保存溶液更加均匀地分布于肝脏组织中。

研究人员表示，这项成果延长了肝脏保存时间，未来有望给成千上万等待肝移植的患者带来好处。