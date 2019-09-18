罗汉果杏仁猪肺汤，护嗓润肺

佛山市中医院耳鼻喉科副主任中医师 冯惠玲

因长期用嗓过度，教师是慢性咽喉炎、声带结节、声带肥厚等疾病的高发人群，日久多致肺阴不足。肺为清肃之脏，喜润恶燥，主发声，故护嗓养声需从润肺化燥着手。开学后正值初秋，秋属金主肺，而金击有声，五音皆出于肺，此时正是护嗓养声的好时机。常用嗓者不妨试试罗汉果杏仁猪肺汤，能润肺养阴、止咳化痰、利喉开音。秋季天气干燥，普通人群常饮汤水也有利于保护咽喉健康。

取猪肺1个、罗汉果半个、甜杏仁（南杏仁）15克、海底椰（最好是鲜品，干品也可）约100克、蜜枣1个、生姜数片；将猪肺里的血水冲洗干净至变白，用刀切成小块；锅内放凉水，把猪肺放进锅内，开大火烧开约1分钟后捞起，浮沫洗净待用；罗汉果掰开，海底椰切成小块，南杏仁、蜜枣洗净备用。全部材料放进汤煲里，开大火煮开，转小火煲1个小时即可调味饮用。

汤方中的罗汉果为主药，素有良药佳果之称，性凉味甘，归肺、脾二经，有清热生津、利咽开音、润肺化痰的作用，能泡茶、煲汤，擅长治疗肺燥干咳、喉痹咽痛、津伤口渴、内热消渴等症状。海底椰是一种棕榈科植物的果实，因生长在海边居多且长得像椰子而得名。其味甘性寒，入肝、胃经，能清热除烦、润肺养心、生津润喉，擅长治疗热病后余热未清、虚烦口干、咽疼声嘶，最宜于初秋时节伏暑未解，天气干燥时食用。南杏仁相对于药用的北杏仁来说，主要用于食用，味甘性平，入肺、大肠经，能润肺止咳、化痰利咽、润肠通便。猪肺入肺经，味甘性寒，能润肺补虚、止咳开音，常用于治疗肺虚久咳、音哑无声等症状。蜜枣甘温益气，质润养血化燥。本汤甘甜清润，回味悠长，有清燥润肺、生津化痰、利咽开音的功效；对女性来说，还能滋润肌肤、养颜美容。

此汤每周可饮2次，连续饮用2~3周，期间注意保证充足的睡眠。另外，猪肺为内脏，如患者本身尿酸、血糖、血脂较高，可用瘦肉代替。