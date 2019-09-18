电子烟行业不能蒙眼狂奔

正处在风口之上的电子烟行业遭遇了一股寒流——美国政府近日宣布，计划禁止所有添加香味的电子烟销售；纽约州出台了一项“紧急行政令”，直接禁止销售调味电子烟。大洋彼岸的这股风也吹到了国内，把电子烟危害性的话题再度推到台前。

“戒烟很容易，我已经戒过一百次了。”烟民的调侃，折射出尼古丁让人欲罢不能的魔力，但作为副产品的烟焦油着实毒性不小。而电子烟直接加热雾化尼古丁，没有烟焦油、阻燃剂等有害物质，便以“香烟替代品”的姿态登上舞台，老烟民们成了这类产品的第一批用户。踢开头三脚后，电子烟公司开始在外形、口味上下功夫，把时尚服饰的营销打法复制过来。从社交网络上的时尚博主，到电竞、音乐节等潮流地带，都成了电子烟公司的重点营销对象。在日复一日的熏陶中，吸着一个U盘般的东西吐出华丽的烟圈，成了一种潮流、一种文化。而电子烟公司年终奖高达百万美元一类的新闻，无疑进一步刺激了资本掘金的冲动。

作为热销产品，对人体有没有危害应当有个明确说法，但电子烟行业对此讳莫如深。随着医学研究的不断深入，越来越多的病例表明，电子烟同样会对肺部及身体造成巨大的伤害。譬如，电子烟虽然不含烟焦油，但辅料里依然含有一些有毒有害物质；电子烟生产没有统一标准，各种脏乱差小作坊都可以生产；为了提高兴奋感，一些电子烟的尼古丁含量远超香烟……而这些信息都被电子烟企业有意无意地忽略掉，甚至一些营销号还倒打一耙，认为这些论调是传统烟企的栽赃抹黑。稀里糊涂之中，电子烟产业野蛮生长。一个令人惊讶的估算是，美国在2015年有2070个成年人通过电子烟而戒掉传统香烟，却有16.8万青年因使用电子烟开始抽真烟，二者比例为1：81。

基于显而易见的危害性，香烟成为各国严格管制的商品，电子烟同样不能蒙眼狂奔下去。在过去的实践中，禁止公开做广告、在烟盒上印病变的器官、巨额的烟草税，种种限制举措都是烟草公司付出的代价。类似的条款，恐怕应该照搬到电子烟企业身上。特别是应当在年龄限制、广告促销、产品标准、风险警示等方面建立监管制度框架，切莫等到电子烟泛滥成灾再亡羊补牢。

古往今来，利用人的成瘾性赚钱的生意，往往一本万利，但大多害人不浅。对这些生意，必须永远保持高压态势，这是对国人的健康负责，更是对整个社会发展负责。