海南医疗旅游先行区建设将加速

16日，国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家药品监督管理局联合印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》。国务院新闻办公室当天举办新闻发布会，邀请四部门和海南省有关负责人介绍《方案》有关情况。

据介绍，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区于2013年2月经国务院批准设立，是中国第一家以国际医疗旅游服务、低碳生态社区和国际组织聚集为主要内容的国家级开发园区，拥有良好的品牌效益、优美的生态环境，和丰富的旅游资源。6年以来，先行区在各方面建设都取得了积极进展，但也存在一些短板和问题，迫切需要从国家顶层设计的角度出台有针对性的政策措施。

《方案》明确提出，到2025年，先行区在建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地等方面取得突破性进展，实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”；到2030年，医疗服务及科研达到国内领先、国际先进水平，充分形成产业集聚和品牌效应，建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。（记者王俊岭）