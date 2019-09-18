头晕胸闷或是心跳骤停征兆

中秋节前的一个晚上，广州街坊王叔（化名）与朋友聚会吃饭返程等车的时候，突发心跳骤停。幸运的是，广州医科大学附属第三医院（下称“广医三院”）急诊科陈德雄主任医师刚好路过，马上对王叔实施了心脏复苏，由于在黄金救治时段内约5分钟不间断的急救，王叔幸运地获救。

大叔酒后突然心跳骤停

“快打120，这个人不行了！”9月11日晚约10时，陈德雄在路过医院旁一家饭店时，忽然听到对面停车场传来一阵疾呼。听到“120”这个字眼，基于急诊医生职业性反应，他毫不犹豫地一个箭步冲上前去，看到一位约六十岁的男性坐在地上，身体靠在旁边人的身上，脸色苍白，大汗淋漓，已经失去了意识。

陈德雄见状一边说着“我是医生”，一边迅速把病人在地上放平，发现其已经没有呼吸和脉搏，判断病人是心跳骤停，遂对他进行心脏复苏。经过黄金救治时段内约5分钟不间断的急救，王叔恢复了意识，恢复了自主呼吸。

“他差点过不了中秋节了！”一旁目睹这场惊心动魄抢救过程的街坊，看到他又“活过来”，长长地舒了一口气。

当日22时30分，王叔被120救护车送至广医三院急诊室进行后续检查，由于“一分钟都没有耽误”的抢救，王叔心肺功能恢复正常，于次日凌晨2时55分出院。

心跳骤停头晕胸闷是征兆

据了解，王叔既往并无心脏疾病等相关病史，但在就餐饮酒后出现了头晕、头痛的症状。其实，认为自己平时没病没痛，忽略身体的不适是很多猝死者的共性。

陈德雄提醒，头晕头痛、出冷汗、胸闷、心悸、喘不过气等不适可轻可重，虽可能是功能性的，并非真有器质性病变，但最好能提高警惕，及早查明原因。

还有的人认为心电图没问题就能排除心脏疾病。但事实上，有些心脏疾病要通过心脏彩超、动态心电图，甚至平板运动才能“现形”。陈德雄提醒，有过这类不适症状的人群，不管是功能性的，还是真有隐藏的器质性问题，都不建议熬夜、喝咖啡、喝浓茶、大量喝酒。

学会胸外按压，关键时刻救人一命

陈德雄指出，很多人发生心跳骤停并没有立即死亡，当身边有人突然昏倒，进入无意识和无呼吸的状态时，路过的人除了及时拨打120，也可以在急救车到来之前采取急救措施。

施救者要先确定施救的环境是安全的，然后可以用拍肩膀、大声呼叫的方式去判断患者是否有意识，用5~10秒钟判断患者有没有呼吸，如果患者没有意识和呼吸了，可以立即做胸外心脏按压。胸外心脏按压能帮助患者的心脏继续泵血，使血液携带氧到达大脑，以维持生命。

胸外心脏按压是心肺复苏术的方式之一，按压方法是将手掌根部放在患者的胸骨下半段，另一只手的掌根重叠放于手掌上，按压深度大于5厘米，按压频率是每分钟100~120次。但也要注意不能用力过猛，不要压在软骨上，万一压断软骨，刺穿心脏会有致命危险。如现场有自动体外除颤器（AED），可实施除颤。他建议大家多参与社会、医院培训的急救讲座，或上网看视频学习，关键时刻或能救人一命。

节假日饮食有度，不要酗酒

很多人在享受一家团聚的温馨时刻时，免不了在饭桌上多喝几杯。陈德雄提示，节假日期间，大家也要保持平稳的心态，注意饮食有度，不要酗酒。对于有老人的家庭，要特别留意老人的身体状况，尤其是有冠心病、心肌病、心律失常等心脏病史的人群，节假日期间要特别注意休息，保持规律的作息习惯，避免熬夜，以免在合家团圆的时候乐极生悲。（全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、黄璀玥、白恬）