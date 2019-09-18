薄荷味电子烟致癌物超标

新华社华盛顿9月16日电 （记者周舟）美国研究人员发现，薄荷味和薄荷醇香味的电子烟以及无烟香烟产品中潜在致癌物质胡薄荷酮超标，这为电子烟增加了一项新的健康风险。

胡薄荷酮是薄荷类植物的提取物组分，口服可能使小鼠出现肝癌、肺部组织变形和赘生物等。胡薄荷酮被世界卫生组织列为可能致癌的2B类致癌物，美国食品和药物管理局去年禁止将胡薄荷酮用作食品添加剂。

杜克大学医学院研究人员对6种含胡薄荷酮的电子烟液和无烟香烟进行了检测。结果发现电子烟液中胡薄荷酮的暴露限值在325到6012之间，无烟香烟在549到1646之间，均存在致癌风险。

美药管局规定致癌物的“暴露限值”（即不致癌的最大使用量除以每天预期使用量）不得低于10000。数值越低，健康风险越大。

研究小组在《美国医学会杂志·内科学卷》上发表论文说，每天使用上述香味电子烟接触到的胡薄荷酮是薄荷味可燃性香烟的86倍到1600倍。美国约翰斯·霍普金斯大学烟草治疗门诊主任帕纳伊斯·加利亚萨托斯认为这一研究结果“令人高度担忧”。

美国卫生与公众服务部本月11日宣布，将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险，目前正对超过450例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。上月初，美药管局称已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，并正在对电子烟是否为直接原因进行调查。