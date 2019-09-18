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屠呦呦获“共和国勋章” 顾方舟获“人民科学家”称号

2019年09月18日07:51 来源：健康报网

　　据新华社北京9月17日电 十三届全国人大常委会第十三次会议17日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决，通过了关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定。国家主席习近平签署第34号主席令予以公布。

　　为了庆祝中华人民共和国成立70周年，隆重表彰为新中国建设和发展作出杰出贡献的功勋模范人物，弘扬民族精神和时代精神，根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议的决定，授予下列人士国家勋章、国家荣誉称号：

　　一、授予于敏、申纪兰（女）、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦（女）“共和国勋章”。

　　二、授予劳尔·卡斯特罗·鲁斯（古巴）、玛哈扎克里·诗琳通（女，泰国）、萨利姆·艾哈迈德·萨利姆（坦桑尼亚）、加林娜·维尼阿米诺夫娜·库利科娃（女，俄罗斯）、让-皮埃尔·拉法兰（法国）、伊莎白·柯鲁克（女，加拿大）“友谊勋章”。

　　三、授予叶培建、吴文俊、南仁东（满族）、顾方舟、程开甲“人民科学家”国家荣誉称号；

　　授予于漪（女）、卫兴华、高铭暄“人民教育家”国家荣誉称号；

　　授予王蒙、秦怡（女）、郭兰英（女）“人民艺术家”国家荣誉称号；

　　授予艾热提·马木提（维吾尔族）、申亮亮、麦贤得、张超“人民英雄”国家荣誉称号；

　　授予王文教、王有德（回族）、王启民、王继才、布茹玛汗·毛勒朵（女，柯尔克孜族）、朱彦夫、李保国、都贵玛（女，蒙古族）、高德荣（独龙族）“人民楷模”国家荣誉称号；

　　授予热地（藏族）“民族团结杰出贡献者”国家荣誉称号；

　　授予董建华“‘一国两制’杰出贡献者”国家荣誉称号；

　　授予李道豫“外交工作杰出贡献者”国家荣誉称号；

　　授予樊锦诗（女）“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号。

(责编：许晓华、杨迪)


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