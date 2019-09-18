给您提个醒！孩子“开口晚”需早评估早干预

孩子“开口晚”“说话少”“不听指令”“不合群”“脾气大”……在育儿过程中，不少父母都有这样的困惑。专家提醒，这些都是儿童语言障碍的表现，需要早评估早干预。

四川省医师协会儿科分会专家李晓静说，儿童语言障碍是最常见的儿童发育障碍之一。在2岁—3.5岁的儿童中，语言发育迟缓的比例为13.5%—17.5%。随着年龄增长，部分语言发育迟缓儿童会在学龄前自然跟上同龄人的语言发育进程，而另一部分则有持续的语言发育困难。在4岁—7岁的年龄段，有7.4%—9.4%的孩子在语言发育方面仍然会大幅度落后于同龄人，且这一现象很有可能持续，这些儿童就存在语言障碍。

成都新世纪妇女儿童医院儿童保健科主任陈萌新说，家庭互动是婴幼儿学习语言最主要的渠道和方式。对于语言发育落后的儿童，如果家长能够安排孩子及时接受科学评估，并配合专业人士积极开展家庭干预，将取得较好效果。

陈萌新还提醒，家长一旦怀疑孩子有语言障碍，不要持“观望”态度，认为孩子长大一些自然能学会，也不要盲从网上的信息，在不做全面评估和诊断的情况下干预，这样往往不能有针对性地解决孩子的问题，反而错过了语言干预的最佳时机。最科学有效的方法是带孩子到正规医院的相关科室做全面评估，包括语言障碍的诊断性评估、认知评估、智力测试和其他神经发育疾病的筛查等，由儿科医生和言语语言治疗师根据诊断结果制定最适合孩子的语言康复计划。

（据新华社）